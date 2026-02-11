ACUERDO KICILLOF–MÁXIMO KIRCHNER: QUÉ IMPACTO PUEDE TENER EN RÍO NEGRO

El acuerdo entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner reordena la interna del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, pero abre interrogantes sobre su impacto en Río Negro y en el peronismo del interior del país.

La información corresponde a una entrevista realizada en la AM740, donde el analista político Pablo Gustavo Díaz planteó que la discusión entre ambos dirigentes no es ideológica sino de poder. “Si uno va hacia lo ideológico, no hay diferencia entre lo que piensa Máximo Kirchner y lo que piensa Kicillof. Los dos piensan exactamente igual”, sostuvo. Para Díaz, la tensión tiene más que ver con “quién maneja la chequera” y con el intento de Kicillof de “emanciparse del kirchnerismo”.

En ese marco, advirtió que el peronismo del interior comete un error si subordina su estrategia a lo que ocurre en Buenos Aires. “Me sorprendió el nivel de obtusos del peronismo rionegrino si está esperando que se resuelva una interna bonaerense para resolver los problemas en Río Negro”, afirmó. Según explicó, la realidad política de la provincia no se define en el conurbano sino en su propio territorio.

Díaz respaldó su análisis con números. Recordó que en 2019 Martín Soria obtuvo 164 mil votos en la elección a gobernador y que, seis años después, en 2025, como candidato a senador nacional, alcanzó 123 mil. “Perdió 41 mil votos”, subrayó, y planteó la pregunta central: “¿Lo está perdiendo por la pelea entre Kicillof y Máximo Kirchner, o lo está perdiendo porque está haciendo algo mal el peronismo en Río Negro?”.

El analista también repasó los mejores momentos electorales del justicialismo en la provincia, con Remo Costanzo, Miguel Pichetto y Carlos Soria, dirigentes que superaron el 40% de los votos. A su entender, el denominador común fue un perfil más amplio y menos dogmático. “El problema es que el kirchnerismo llevó al peronismo a que desechara a todos los que estaban a la derecha y también a los que estaban en el centro”, señaló, y agregó que esa dinámica expulsó dirigentes que luego fueron absorbidos por otros espacios como Juntos Somos Río Negro.

Finalmente, consideró que el contexto actual ofrece una oportunidad estratégica. Sostuvo que Juntos Somos Río Negro atraviesa un momento de debilidad y que el peronismo podría aprovecharlo de cara a 2027 si redefine su lógica interna. “Nunca lo va a encontrar más débil de lo que está hoy”, concluyó, en referencia al escenario político provincial.