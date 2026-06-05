ADRIÁN SPORLE FESTEJÓ EN CENTENARIO ANTE SU GENTE Y YA MIRA DE REOJO LA COPA LIBERTADORES 2027

Centenario vivió una jornada histórica de festejos y emoción. Este jueves, los vecinos se movilizaron en masa para recibir a Adrián Sporle. El joven futbolista de Belgrano de Córdoba regresó a su tierra natal tras consagrarse campeón del fútbol argentino. Desde su infancia, el defensor anhelaba este presente de gloria y reconocimiento.

Las actividades de agasajo comenzaron temprano en la jornada. Durante la mañana, el Concejo Deliberante emitió una distinción oficial reconociendo la trayectoria del deportista. Posteriormente, se dio inicio a un gran evento sorpresa coordinado en estricto secreto por su círculo familiar y un grupo de colaboradores locales.

Una imponente caravana recorrió las principales arterias de la localidad. Los bomberos voluntarios lideraron el trayecto, mientras el lateral izquierdo respondía los afectuosos saludos de los transeúntes y automovilistas.

La Plaza del Bicentenario se transformó por completo en una tribuna. La Banda de Centenario aportó ritmo y desplegó una enorme bandera de la Asociación Deportiva Centenario. En simultáneo, integrantes de la Filial Patagonia de Belgrano vistieron camisetas celestes y pusieron música de cuarteto para ambientar la espera.

La llegada del jugador provocó una ovación inmediata. Personas de todas las edades se aproximaron para registrar imágenes y solicitar la firma del campeón en camisetas o útiles escolares. El defensor no pudo contener el llanto ante semejante muestra de afecto y el acompañamiento de sus seres queridos.

Los ediles Benito Torres y Rubén Arias subieron al escenario para entregar obsequios institucionales. Asimismo, se sumaron los entrenadores Camilo Zapata Vélez y David Silva, formadores clave en sus inicios. Excompañeros de los torneos formativos de la LIMFIC y del club Estrella Roja compartieron abrazos y repasaron viejas anécdotas.

Instituciones vecinas como el Club Maracacinho de Cinco Saltos también elogiaron la sencillez que mantiene el profesional. Al tomar la palabra frente al público, Sporle se mostró sumamente conmovido. El futbolista valoró el esfuerzo de quienes organizaron el recibimiento y destacó el apoyo incondicional de sus padres.

El deportista dejó un mensaje de superación orientado a los jóvenes de la zona. “A los del interior nos toca pelear el doble”, afirmó el jugador al recordar sus orígenes barriales. Finalmente, anticipó que se avecinan compromisos internacionales con la participación de su equipo en la Copa Libertadores 2027.