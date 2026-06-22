AGÓNICO TRIUNFO DE CIPOLLETTI EN LA VISERA PARA QUEDAR COMO ÚNICO LÍDER

En un desenlace infartante, Cipolletti derrotó este fin de semana a Deportivo Rincón por 2 a 1 en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Federal A. El escenario fue La Visera de Cemento. Con este resultado, el conjunto rionegrino se subió a lo más alto de la tabla de posiciones.

El Albinegro rompió el cero inicial a los 16 minutos del primer tiempo gracias a una excelente combinación colectiva sobre el sector izquierdo. Nehuén García asistió con precisión a Gonzalo Lucero, quien habilitó a Maximiliano López. El mediocampista definió cruzado de zurda para desatar el festejo local.

La celebración del dueño de casa fue efímera debido a la rápida reacción del conjunto neuquino. Apenas cinco minutos después de la apertura del marcador, Axel Oyola frotó la lámpara y metió una gran asistencia entre líneas para Cristian Estigarribia. El delantero no perdonó frente al arquero y selló el empate transitorio con un potente disparo.

Durante la etapa complementaria, el Albinegro intentó adueñarse del protagonismo del cotejo, aunque mermó su intensidad física inicial. Por su parte, el León neuquino apostó decididamente al contragolpe bajo la atenta mirada de Germán Noce, quien hizo su debut absoluto como director técnico de la visita tras la salida del anterior cuerpo técnico.

Cuando el reparto de puntos parecía una realidad ineludible en el Alto Valle, emergió la gran figura de la tarde en la última acción del tiempo de descuento. Andrés Almirón armó una pared perfecta con López en las inmediaciones del área y definió con categoría al primer poste. La agónica anotación desató la locura de los hinchas en las tribunas.

La victoria le permite al Albinegro dar un paso fundamental hacia la siguiente fase del certamen. En contrapartida, Deportivo Rincón se mantiene en la cuarta colocación de la zona. En la próxima jornada de la competencia, Cipolletti afrontará un duro compromiso como visitante frente a FADEP, mientras que el León recibirá en su casa a Atenas de Río Cuarto.