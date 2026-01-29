AGUIAR ASEGURA QUE LA REFORMA LABORAL “ES REGRESIVA Y BUSCA DISCIPLINAR A LOS TRABAJADORES”

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional “es absolutamente regresivo” y advirtió que su objetivo es “el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, no la creación de empleo ni la mejora de derechos.

La definición surgió en una entrevista realizada en la AM740, donde el dirigente sindical planteó que la iniciativa representa una “contra reforma”. “La Constitución nacional es muy clara, indica que cualquier reforma laboral tiene que ser progresiva, para mejorar y ampliar derechos. Lo que tenemos en frente es un proyecto absolutamente regresivo”, sostuvo.

Aguiar rechazó el argumento oficial de que la ley generará empleo. “Para crear un puesto de trabajo nuevo en la Argentina no se va a lograr con una ley, tiene que pasar otra cosa, hay que cambiar este modelo económico”, expresó. También aseguró que la propuesta “no es solo contra los trabajadores, es contra la Argentina” y agregó: “Va a terminar de aniquilar el poco empleo que hoy existe, son 136 puntos, todos perjudiciales para los trabajadores y a favor de los patrones”.

El dirigente señaló que el proyecto también afecta a los sindicatos y a la organización gremial. “No solo quieren que trabajemos más horas por menos plata, que tengamos que pedir permiso para hacer una asamblea”, indicó, y cuestionó un punto del texto: “El salario podrá ser abonado con moneda nacional o moneda extranjera pero también en especies”. Para Aguiar, esto implica “explotación, precarización” y busca “la desafiliación de todos los trabajadores a los sindicatos para debilitarlos”.

Consultado sobre una eventual modernización de la legislación laboral, diferenció esa discusión del proyecto actual. “Los trabajadores no nos negamos a discutir una reforma laboral, por supuesto que hay que actualizar, pero el gobierno tiene que empezar de cero y convocar a las representaciones sindicales”, afirmó. Y remarcó: “Si quieren discutir reducir la jornada de trabajo, igualdad salarial entre mujeres y hombres o incluir a los trabajadores de plataforma sin quitar derechos, nosotros nos sentamos mañana”. Allen, 29 de enero de 2026.

