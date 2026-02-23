AGUSTÍN RÍOS CUESTIONÓ EL USO POLÍTICO DE LA FIESTA DE LA MANZANA Y APUNTÓ CONTRA EL KIRCHNERISMO

El ministro de Gobierno de Río Negro, Agustín Ríos, criticó declaraciones realizadas durante la Fiesta Nacional de la Manzana y sostuvo que “algo está podrido en la Fiesta de la Manzana y es el kirchnerismo aprovechándose de los productores”. Aclaró que su cuestionamiento no apunta a la celebración en sí, sino al uso político del evento.

Las declaraciones se realizaron en una entrevista en la AM740, donde el funcionario explicó que acompañó la apertura de la fiesta y que respalda estos eventos por su impacto económico y social. “No critico la fiesta”, afirmó, y destacó que son espacios que promueven el turismo y el encuentro familiar. Sin embargo, manifestó que no comparte que se utilicen “para hacer un planteo político o tergiversar la realidad”.

Ríos se refirió puntualmente a los cuestionamientos sobre la tarifa eléctrica para productores. Señaló que la provincia redujo el componente de Ingresos Brutos del 2,5% al 1%, ubicándose por debajo del tope del 3,75% establecido por consenso fiscal. “La provincia de Río Negro es la que menos cobra”, sostuvo, y apuntó que el IVA del 27% lo define Nación. “Pusimos sobre la mesa el compromiso con los productores para alivianar la situación”, agregó.

El ministro consideró desacertado que se responsabilice a la provincia en un contexto festivo. “Me pareció un momento de celebración, de encuentro, de poner en valor la identidad productiva y no poner responsabilidad sobre la provincia de algo que no la tiene”, expresó. También sostuvo que durante años no se resolvieron problemas estructurales del sector frutícola cuando coincidían signos políticos entre Nación y el municipio.

En otro tramo de la entrevista, Ríos destacó el proceso de inversiones energéticas en la provincia y anunció que la Legislatura tratará una reforma ministerial que creará la Secretaría de Estado de Juventudes, Deportes y Cultura. Además, indicó que la Secretaría de Turismo pasará a depender del Ministerio de Desarrollo Económico para fortalecer su perfil productivo.

General Roca, 12 de febrero de 2026.