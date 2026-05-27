ALARMA EN NEUQUÉN: SUSPENDEN EL FÚTBOL POR VIOLENCIA EN INFERIORES

La Liga de Fútbol del Neuquén (LIFUNE) tomó una determinación drástica que paraliza la competencia regional. Las instancias decisivas del Torneo Apertura quedaron suspendidas por tiempo indeterminado ante los constantes hechos de violencia física y verbal. La medida frena de manera absoluta los cruces de semifinales y la gran final del campeonato local.

Néstor Mingot, presidente de la entidad madre, argumentó que la drástica resolución busca resguardar la seguridad general. El detonante principal ocurrió el pasado fin de semana durante el cierre de la fase de grupos del certamen. Las autoridades detectaron múltiples disturbios en canchas de planteles que ya se encontraban clasificados a la ronda de eliminación.

La mayor preocupación de los dirigentes se enfoca en el comportamiento dentro de las categorías formativas. Las situaciones de hostigamiento y descontrol aumentaron notablemente en los partidos de niños desde los nueve años de edad. La Liga modificó estatutos previos para reducir las presiones competitivas, pero el mensaje resulta distorcionado por las familias.

Los encuentros de las divisiones inferiores carecen de cobertura por parte de los efectivos de la Policía provincial. Por este motivo, la seguridad de los menores depende del comportamiento del público y de los dirigentes de los clubes. El titular de la liga reconoció la gravedad de los acontecimientos recientes en el fútbol base regional.

La suspensión de las finales del campeonato funciona como un fuerte llamado de atención institucional para la comunidad. La dirigencia admitió que las multas económicas tradicionales y la clausura de los estadios no otorgaron resultados satisfactorios. El problema actual excede el plano deportivo para convertirse en un reflejo de una compleja situación social.

Durante este periodo de inactividad, los delegados de las instituciones mantendrán reuniones clave con el tribunal de disciplina. El objetivo central de las mesas de trabajo será el diseño de un nuevo protocolo de acción en las canchas. Las autoridades ligueras buscarán herramientas efectivas para asegurar la sana convivencia ciudadana durante los espectáculos.

Mientras se definen las nuevas restricciones para las fases suspendidas, el cronograma de la liga continuará bajo análisis técnico. Los directivos evaluarán el inicio de las etapas de grupos correspondientes al próximo Torneo Clausura. El regreso de la actividad oficial estará condicionado a la aprobación de las medidas de prevención propuestas.