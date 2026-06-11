ALERTA EN LA PATAGONIA: SE ESPERAN NEVADAS FUERTES Y RÁFAGAS DE 90 KM/H

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un cese de buen tiempo para la región patagónica. Las provincias de Neuquén y Río Negro sufrirán un marcado deterioro de las condiciones climáticas durante la jornada de este jueves 11 de junio. Diversos sectores cordilleranos se encuentran bajo advertencia por fenómenos extremos.

El organismo nacional dictó el nivel de alerta amarilla ante el avance de ráfagas intensas. Se estiman corrientes provenientes del sector oeste con velocidades constantes de consideración. El viento alcanzará marcas de entre 40 y 60 kilómetros por hora durante los momentos de mayor impacto en el territorio.

La peligrosidad del evento radicará principalmente en la fuerza de las ráfagas asociadas al frente frío. Los especialistas meteorológicos advirtieron que los soplos máximos pueden superar la línea de los 90 kilómetros por hora de forma puntual. Esta situación climática comenzará a manifestarse con fuerza hacia las horas de la noche.

Por otra parte, rige una advertencia amarilla por precipitaciones níveas de variada intensidad y persistencia. La acumulación general rondará entre los 10 y 20 centímetros en los sectores netamente de montaña. Asimismo, las zonas de meseta registrarán un manto blanco de menor espesor, alcanzando marcas estimadas entre los 5 y 10 centímetros.

El escenario meteorológico se tornará crítico en áreas puntuales donde el indicador subirá a color naranja. Para estos espacios geográficos se anticipan nevadas copiosas con promedios que superarán los 60 centímetros acumulados. Las localidades más altas de la cordillera sufrirán las consecuencias más duras de este sistema de baja presión.

La visibilidad en las rutas cordilleranas experimentará una disminución drástica producto de las inclemencias del entorno. Las autoridades viales recomendaron extrema precaución por la probable formación del peligroso fenómeno de viento blanco. “En zonas más bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada”, detallaron voceros oficiales del centro climático.

Las peores franjas horarias comenzarán a registrarse a partir del mediodía en la provincia de Río Negro. Las ciudades de Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquincó verán el agravamiento del temporal durante la tarde y la madrugada del viernes. El frío y la acumulación masiva de material afectarán seriamente el normal desenvolvimiento de las actividades urbanas.

La provincia de Neuquén sufrirá las consecuencias principalmente en la geografía del departamento Los Lagos. La caída de nieve iniciará por la tarde y los vientos severos llegarán al caer la noche sobre Huiliches, Lácar y Aluminé. Las fuerzas de seguridad locales ya diagramaron los operativos de contingencia invernal para asistir a los pobladores rurales.