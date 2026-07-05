ALERTA EN LA RUTA 237: EL PARQUE NAHUEL HUAPI PIDE PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE GUANACOS

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi emitió una advertencia para los conductores que circulan por la Ruta Nacional 237. Según informaron, registraron un incremento notable en el movimiento de guanacos en las cercanías del asfalto. El fenómeno estacional motivó una campaña de concientización para evitar siniestros viales en el corredor cordillerano.

El sector afectado abarca una zona de alto valor turístico y paisajístico de la provincia. El movimiento de los animales se concentra en las inmediaciones del río Limay, abarcando puntos de gran afluencia como el Anfiteatro y el Valle Encantado. En estos ecosistemas, las familias de animales transitan de forma habitual para su subsistencia.

Los mamíferos silvestres suelen acercarse a los márgenes del camino para buscar pasturas frescas. Esta conducta provoca que los animales invadan frecuentemente las banquinas o crucen la calzada de manera imprevista. Ante este escenario, se exige a los automovilistas mantener una atención constante y una velocidad precautoria.

El cuerpo de guardaparques incrementó los patrullajes preventivos a lo largo de todo el trayecto vial. El personal del área protegida realiza recorridas periódicas para monitorear las manadas y alertar de forma directa a los usuarios de la ruta. Los agentes estatales distribuyen folletería informativa para concientizar a los viajeros.

Entre las recomendaciones principales, el organismo nacional remarcó la necesidad de respetar estrictamente la cartelería vial de advertencia. Disminuir la velocidad en las zonas de curvas y mantener una distancia prudencial entre vehículos resultan medidas indispensables.

El guanaco se encuentra catalogado bajo la figura jurídica de Vertebrado de Valor Especial en el territorio regional. Su preservación biológica representa una prioridad fundamental para la administración del área resguardada. El atropellamiento de ejemplares constituye una de las principales amenazas para la conservación de la especie.

Los voceros del Parque Nacional señalaron el valor estético de los avistamientos para quienes visitan la zona andina. Sin embargo, enfatizaron que el disfrute del paisaje debe complementarse con la responsabilidad ciudadana al volante. La coexistencia pacífica con el ecosistema depende del compromiso de cada conductor que transita por las rutas neuquinas.