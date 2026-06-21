ALERTA EN LAS COLORADAS: SUSPENDEN POR 30 DÍAS LAS CLASES EN EL CPEM 75

La comunidad educativa del CPEM 75 suspendió el dictado de clases por un plazo estimado de 30 días, luego de que una docente, un auxiliar y una estudiante se descompensaran por una pérdida de gas el pasado miércoles. Las autoridades escolares debieron articular un operativo urgente junto con el personal médico del hospital de la localidad para brindar asistencia a todos los damnificados.

La máxima responsable de la institución educativa brindó precisiones detalladas sobre la velocidad con la que se manifestaron los malestares físicos generalizados. Al respecto, Del Prado relató: “Aproximadamente a las nueve de la mañana una profesora comenzó con náuseas y vómitos. Al rato una auxiliar de servicio presentó síntomas similares”.

Los tres pacientes fueron trasladados rápidamente hacia el nosocomio regional donde permanecieron bajo estricta vigilancia médica durante varias horas consecutivas. Los profesionales de la salud dictaminaron que los cuadros clínicos presentados eran leves y descartaron la necesidad de internaciones prolongadas.

La dirección de la escuela vinculó directamente el origen del problema con el funcionamiento deficiente del sistema de calefacción. Sobre esta principal hipótesis, la directora argumentó: “Creemos que la descarga progresiva del gas y posiblemente alguna emanación o inhalación pudo haber provocado estos síntomas”.

El Consejo Provincial de Educación ya tenía planificada una obra de infraestructura integral para modificar la ubicación de la red de gas. Debido a este incidente ambiental, las autoridades provinciales decidieron adelantar el inicio de los trabajos técnicos y decretaron el cierre preventivo del establecimiento.

Treinta días

Los especialistas estiman que las tareas de refacción demandarán un plazo mínimo de treinta días corridos para su finalización definitiva. Para mitigar el impacto de la virtualidad forzada, el cuerpo docente distribuirá cuadernillos impresos y habilitará plataformas digitales interactivas para los alumnos.

La noticia llevó tranquilidad a las familias del alumnado al confirmarse la evolución médica favorable de los afectados. Para concluir el informe, Del Prado destacó: “Los tres integrantes de nuestra comunidad educativa están bien y ya se encuentran en sus casas”.