ALERTA EN NEUQUÉN: EL SERVICIO METEOROLÓGICO AMPLIÓ LA ADVERTENCIA POR NEVADAS Y FUERTES VIENTOS

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó la vigencia de una alerta amarilla por copiosas nevadas para este miércoles 1 de julio en territorio neuquino. El organismo extendió el área de cobertura del fenómeno climático a nuevos departamentos provinciales. El fuerte temporal de frío estará acompañado además por intensas ráfagas de viento en diversos sectores de la región.

Respecto a la caída de nieve, los especialistas del organismo detallaron que se aguardan precipitaciones de variada intensidad durante las próximas horas. Estiman valores de acumulación que oscilarán entre los 10 y los 15 centímetros de altura en los sectores más comprometidos. “No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación”, apuntaron.

Por otra parte, se emitió un reporte complementario por fuertes vientos que complicarán las condiciones generales de visibilidad y transitabilidad. El organismo meteorológico advirtió que las áreas bajas sufrirán ráfagas intensas provenientes principalmente del sector sur. Las ráfagas podrían llegar a los 60 kilómetros por hora, con picos que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El panorama se tornará aún más complejo en las zonas de alta montaña de la provincia de Neuquén. En la Cordillera, los vientos ingresarán desde el sector este y las ráfagas máximas podrían superar los 100 kilómetros por hora. Este pronóstico obligó a las autoridades provinciales a encender las alarmas en las localidades ubicadas al pie de la montaña.

Durante las primeras horas de la madrugada, el fenómeno blanco afectará principalmente a los departamentos de Catán Lil, Collón Curá y Zapala. De igual manera, se prevén complicaciones climáticas en las franjas más bajas de los distritos de Aluminé, Huiliches y Lácar. Los equipos locales de Defensa Civil ya coordinan tareas preventivas en estas jurisdicciones ante la inminente llegada del frente frío.

Posteriormente, ya entrada la mañana del miércoles, el temporal avanzará con fuerza sobre la región del norte neuquino y la meseta central. El área de cobertura incluirá las cordilleras de Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. Asimismo, el organismo nacional incluyó en la advertencia amarilla a las zonas del este de Picunches y a los sectores ubicados al oeste de Añelo y Pehuenches.

Las autoridades de la Provincia recomendaron a la población en general extremar los cuidados básicos dentro de los hogares y evitar salir a las rutas. Se aconseja suspender temporalmente los traslados vehiculares que no resulten de extrema urgencia. Los comités de emergencia mantendrán un monitoreo constante sobre la evolución del clima en el Alto Valle y las localidades cordilleranas.