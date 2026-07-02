ALERTA EN NEUQUÉN: OLA POLAR PERFORA LOS 8 GRADOS BAJO CERO Y CIERRAN RUTAS CLAVE POR HIELO Y NIEVE

La intensa ola de frío polar afecta de manera severa la conectividad terrestre en todo el territorio neuquino. El registro de temperaturas extremas que perforan los 8 grados bajo cero generó la acumulación de nieve en las calzadas. Ante la peligrosa formación de hielo negro sobre el asfalto, las autoridades dispusieron cierres preventivos obligatorios y restricciones nocturnas drásticas.

La Dirección Provincial de Vialidad busca evitar siniestros viales fatales en los sectores de alta montaña debido a la escasa visibilidad. Los equipos de despeje invernal se encuentran trabajando de manera continua en las zonas más afectadas de la cordillera. Las medidas de seguridad se incrementaron considerablemente durante las últimas horas por el agravamiento de las condiciones climáticas.

Desde Vialidad Provincial se detallaron los cortes totales que comenzaron a regir a partir de las 18:00 horas. Las interrupciones totales afectan a tres arterias fundamentales: la Ruta Provincial 46, la Ruta Provincial 23 y la Ruta Provincial 13. Respecto de esta última traza, se declaró totalmente intransitable el tramo que une las localidades de Primeros Pinos y Litrán.

La medida en la Ruta 13 se endureció tras registrarse automovilistas desaprensivos que violaron de manera deliberada las barreras de clausura instaladas en los puestos de control. Esta conducta puso en serio riesgo sus propias vidas y las de los equipos de rescate estatales.

Para el resto de las conexiones de la zona cordillerana, el organismo ordenó suspender de forma absoluta la circulación nocturna. Esta restricción rige para la Ruta 26 hacia Caviahue y la Ruta 43 que vincula el norte neuquino con Andacollo. Los conductores que transiten durante el día deberán cumplir obligatoriamente con la portación y oportuna colocación de cadenas en los neumáticos.

Por su parte, Vialidad Nacional sumó una prohibición de fuerte impacto para el sector logístico y los servicios de media distancia. Quedó vedada la circulación de vehículos de carga pesada y transporte de pasajeros en todas las rutas nacionales de la provincia. La veda de circulación comenzó a las 18:00 horas de hoy y finalizará el viernes a las 9:00 de la mañana.

Desde los centros de atención al usuario solicitaron reprogramar los itinerarios previstos para las próximas jornadas. Las autoridades insistieron en la recomendación de trasladarse exclusivamente por razones de estricta necesidad o emergencias médicas justificadas. El objetivo primordial de los comités de crisis es despejar las rutas para facilitar los trabajos de mantenimiento.

Los viajeros tienen a disposición canales actualizados en tiempo real para verificar el estado de los caminos antes de salir. El organismo habilitó la línea telefónica 2942-572138 con guardias reforzadas que atienden los fines de semana de 8 a 20 horas. Asimismo, los usuarios pueden escanear los códigos QR dispuestos en las estaciones de servicio y centros turísticos de la provincia.