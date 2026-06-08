ALERTA EN NEUQUÉN POR ESTAFAS VIRTUALES CON PRODUCTOS FALSOS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

El Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén alertó sobre una nueva y sofisticada estafa virtual. Los delincuentes informáticos aprovechan las expectativas comerciales por el próximo Mundial de Fútbol para engañar a los usuarios.

La maniobra delictiva consiste en captar compradores mediante ofertas de productos de alta demanda y difícil acceso en el mercado. Posteriormente, los estafadores brindan direcciones falsas de retiro, incluyendo sedes de organismos gubernamentales de la capital provincial.

La investigación judicial comenzó formalmente tras la presentación de una denuncia por parte de un vecino afectado. El damnificado detectó una atractiva publicidad en la aplicación digital TikTok que ofrecía combos especiales de figuritas oficiales.

El enlace derivaba a una página de internet clonada que copiaba la estética de una corporación muy reconocida. Luego de abonar mediante transferencia bancaria a una cuenta particular, el comprador recibió una dirección correspondiente al Poder Judicial rionegrino.

El personal policial constató que las operaciones fraudulentas también abarcan la venta de televisores, equipos tecnológicos y paquetes turísticos falsos. Los autores del engaño ejercen manipulación psicológica apurando a las víctimas con argumentos de desabastecimiento o plazos límite.

El comisario Gerardo Oviedo, referente del área de Delitos Económicos, aportó precisiones sobre las características de estas redes criminales. El jefe policial remarcó que los autores de estos fraudes “operan de forma remota” desde otros puntos geográficos del país.

Los rastreos de los especialistas en informática revelaron que las cuentas bancarias utilizadas se radican en grandes urbes. Las localidades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario concentran la mayoría de los domicilios de los sospechosos.

Las autoridades de seguridad recomendaron de forma tajante suspender las adquisiciones de bienes a través de redes sociales informales. Estos portales maliciosos persiguen el robo de datos de homebanking, la suplantación de identidad y la solicitud de créditos preaprobados.