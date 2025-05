ALERTA EN SAN ANTONIO ESTE POR LA DESCARGA DE MATERIAL EN MADRYN PARA EL PROYECTO PUNTA COLORADA

El Sindicato de Portuarios de San Antonio Este (SOPSAO) expresó su preocupación por la reciente descarga de materiales destinados al proyecto Punta Colorada en el puerto de Puerto Madryn, en lugar de utilizar las instalaciones del puerto local. La operación sorprendió a los trabajadores que esperaban ser parte de esta iniciativa estratégica para la región.

La información fue confirmada en una entrevista en AM 740 con Osvaldo Mendoza, referente de SOPSAO, quien relató que el viernes pasado recibieron la noticia de que “están descargando material en Madryn para acá para el oleoducto”, lo cual luego fue verificado por varias fuentes. El material, proveniente de Estados Unidos, incluye chapones para tanques de almacenamiento de petróleo.

Mendoza explicó que el barco que trajo los materiales, con una eslora de 139,21 metros, “tranquilamente podía haber ingresado hasta en el sitio dos que es el más chico que tiene el puerto del este”. Desde el sindicato destacaron que no se oponen al proyecto, pero exigen que la actividad genere empleo local: “Nosotros queremos que el puerto tenga trabajo por lo menos ocho meses”.

El dirigente sindical señaló que el puerto de San Antonio Este, administrado por la empresa Patagonia Norte, actualmente solo funciona con la fruticultura y tiene capacidad para operar todo el año. “Este año no sé si llegaremos a 22 barcos esta temporada”, afirmó, subrayando el potencial desaprovechado del puerto.

Esta semana, SOPSAO se reunirá con autoridades municipales y espera respuestas del ente regulador y legisladores. “Esto no es político, queremos que el puerto tenga trabajo”, concluyó Mendoza, quien no descarta medidas gremiales si no se obtienen respuestas concretas.

San Antonio Este, 26 de mayo de 2025