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ALERTA EN VIALIDAD: LOS TRABAJADORES AMENAZAN CON UN PARO TOTAL “POR LA CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA PARALELA”

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La decisión del gobierno de Rolando Figueroa de transformar la antigua estructura de Vial Neuquén Sapem en la nueva firma Aéreo Neuquén S.A. generó alerta entre los trabajadores de Vialidad Provincial. El decreto, firmado a fines de marzo, reactivó una entidad que llevaba años en desuso, pero con un objeto social que excede lo aeronáutico. Esta maniobra administrativa encendió las alarmas en el sector de los trabajadores viales de la provincia. La incertidumbre sobre el futuro de sus funciones habituales predomina en el ambiente laboral.

El malestar radica en la ambigüedad de las competencias otorgadas a la nueva sociedad anónima estatal. Aunque el nombre sugiere una orientación hacia la logística aérea, el estatuto permite que la empresa intervenga en obras terrestres y civiles. Los empleados de la Dirección Provincial de Vialidad ven en esto una amenaza directa a su estabilidad y autonomía. Consideran que se está gestando una estructura paralela que podría desmantelar el organismo tradicional.

Desde el sindicato Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNVAP) rechazaron los términos del decreto. La dirigencia gremial sostiene que la normativa esconde una trampa que permitiría a la nueva firma competir por el mantenimiento de rutas. Esta situación ha llevado a la asamblea de trabajadores a declararse en estado de alerta máxima. La desconfianza hacia las intenciones del Ejecutivo ha roto el clima de diálogo previo.

“Cuando termine con los aeropuertos, también va a tener injerencia sobre las rutas. Ese es el problema que tenemos”, advirtió Carlos Roselli, secretario general de UNVAP. El dirigente expresó el temor generalizado de que la nueva empresa termine absorbiendo los recursos y tareas que corresponden por ley a Vialidad. Para los trabajadores, no se trata de una modernización, sino de un desplazamiento de la mano de obra estatal calificada.

La preocupación se centra específicamente en el artículo séptimo de la nueva reglamentación, que habilita la construcción de vías de comunicación terrestre. Los representantes de los agentes viales exigen una modificación inmediata para evitar la superposición de roles. Sostienen que la prioridad de la provincia debería ser fortalecer el equipamiento de la repartición actual en lugar de crear entes privados

Ante la falta de respuestas satisfactorias, el gremio ya anunció un endurecimiento de su postura para la próxima semana. Roselli fue tajante al señalar que el compromiso de los trabajadores con el servicio tiene un límite claro. “Estamos pidiendo que deroguen ese artículo. Si no, a partir del lunes Vialidad va a parar en su totalidad”, sentenció el gremialista. Esta medida afectaría el mantenimiento de todas las rutas provinciales en un momento logístico clave.

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