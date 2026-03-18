ALERTA POR GRIPE AVIAR EN RÍO NEGRO: CONFIRMAN UN CASO EN CERVANTES

El avance de la gripe aviar vuelve a generar preocupación en Río Negro, luego de que el SENASA confirmara un caso positivo en la localidad de Cervantes, en la zona del Alto Valle.

En diálogo con AM740 La Carretera, el coordinador general de gestión técnica de sanidad animal del SENASA, Vicente Rea, explicó que se trata de una enfermedad viral que se mantiene presente en la región debido a su circulación en aves silvestres. “Es un virus altamente infeccioso y las aves silvestres, especialmente las acuáticas, son reservorios naturales”, indicó.

Según detalló, hasta el momento se registró un único foco confirmado. “Desde el 13 de marzo tenemos un caso positivo en Cervantes, en aves de traspatio. No hay otros reportes en la provincia ni en la Patagonia”, precisó.

El funcionario advirtió que el principal riesgo es para el sector productivo, ya que las medidas sanitarias implican el sacrificio de las aves infectadas o en contacto para evitar la propagación. “Es una enfermedad con fuerte impacto en la producción, porque el control se basa en la eliminación de las aves afectadas”, explicó.

En cuanto a los síntomas, señaló que pueden detectarse signos como falta de apetito, problemas respiratorios, descoordinación y, en los casos más graves, alta mortandad en corto tiempo. “Lo que más alerta genera es la mortandad repentina de aves”, remarcó.

Respecto a la población, aclaró que el riesgo de contagio a humanos es bajo, aunque existe. “Es una enfermedad zoonótica, pero la probabilidad de transmisión al humano es baja. De todos modos, hay que evitar el contacto con aves enfermas”, sostuvo.

Además, llevó tranquilidad sobre el consumo de productos avícolas. “No se transmite por el consumo de pollo ni de huevos, porque existen controles sanitarios en toda la cadena productiva”, aseguró.

Desde el SENASA recomendaron evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres, reforzar la higiene en gallineros y notificar de inmediato cualquier caso sospechoso a los canales oficiales para poder actuar rápidamente y contener posibles brotes.

Río Negro, 18 de marzo de 2026.