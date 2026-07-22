ALERTA POR NIEVE EN NEUQUÉN Y RÍO NEGRO: MÁXIMA PRECAUCIÓN EN ZONAS CORDILLERANAS

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una actualización por precipitaciones invernales en la región cordillerana. El fenómeno climático afectará inicialmente a la provincia de Neuquén durante este miércoles. Posteriormente, las condiciones adversas se trasladarán al territorio de Río Negro a partir del jueves.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron sobre la magnitud de las precipitaciones en las distintas regiones. El organismo anticipó “nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes” para las zonas comprometidas. Las acumulaciones estimadas podrían generar serias dificultades en la circulación vehicular y el suministro de servicios.

En los sectores de alta montaña la acumulación prevista oscilará entre los 20 y 50 centímetros. Por su parte, los parajes más bajos recibirán marcas de entre 10 y 30 centímetros.

La cobertura del aviso oficial se extendió progresivamente hacia el área central neuquina. Inicialmente, las advertencias regían de forma exclusiva para los departamentos cordilleranos de la provincia. Sin embargo, los últimos reportes confirmaron que el temporal se podría extender hacia localidades del centro e incluso llegar a la zona Confluencia.

Durante las primeras horas del miércoles se registrarán las complicaciones más severas en el sur. La cordillera neuquina mantendrá su nivel de contingencia desde la madrugada hasta el mediodía. Zonas como Zapala, Los Lagos, Aluminé, Lácar y Chos Malal sentirán el impacto directo.

Hacia la jornada del jueves, la masa de aire frío alcanzará la provincia de Río Negro. El organismo oficial decretó el estado de alerta amarilla para la franja cordillerana rionegrina. Las áreas más comprometidas comprenderán a San Carlos de Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquincó durante la tarde.

Paralelamente, Neuquén sostendrá complicaciones en sus zonas cordilleranas durante la mañana del jueves. La intensidad del temporal comenzará a ceder gradualmente hacia el horario vespertino en la mayoría de los departamentos. La región de Los Lagos permanecerá como el único sector bajo vigilancia activa hasta la noche.

Las autoridades provinciales recomendaron extremar los cuidados en el tránsito por rutas nacionales y provinciales. La portación obligatoria de cadenas resulta indispensable para circular por los pasos fronterizos. Las cuadrillas de Vialidad mantienen operativos de despeje para garantizar la conectividad terrestre en la cordillera.