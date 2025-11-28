ALERTA POR RECORTES EN EL PAMI: DENUNCIAN CUPOS Y DEUDAS CON PROVINCIAS

El diputado nacional Pablo Todero advirtió que el PAMI está limitando las atenciones médicas a través de un sistema de cupos, lo que obliga a jubilados y jubiladas a pagar consultas de manera particular. Además, alertó sobre posibles deudas del organismo con prestadores de salud en distintas provincias.

La información fue compartida en una entrevista realizada en AM740 La Carretera, durante el programa Rutas Argentinas, donde Todero detalló que la situación comenzó a ser visible a partir de reclamos de centros de jubilados. “Sacan turnos y luego cuando llegan les dicen que no le pueden dar la prestación, que ya se excedió el cupo”, explicó.

El legislador señaló que se trata de un problema nacional y no solo de Neuquén. Mencionó que otras provincias como Santa Fe y San Luis también están evaluando acciones legales por deudas del PAMI con el sistema público. “Es función nuestra consultar, controlar y es puntualmente lo que estamos haciendo”, afirmó.

Todero presentó un pedido de informes para conocer los criterios del sistema de cupos y el estado de la deuda con cada provincia, tanto en el sector público como privado. Remarcó que si se limitan las prestaciones, los jubilados terminarán recurriendo al sistema público, trasladando el costo a las provincias. “Una consulta médica no menos de 30.000 o 40.000 pesos, en muchos casos el 10% de su ingreso”, ejemplificó.

Por último, el diputado se refirió al futuro del Congreso y expresó que, pese a los cambios en la composición, no espera una gran diferencia en la dinámica parlamentaria. También se refirió a la situación de la senadora electa Lorena Villaverde y destacó que Unión por la Patria no acompañará su asunción: “Está más que clara la postura del bloque”.

