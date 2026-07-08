ALERTA ROJA EN LA CORDILLERA: NEUQUÉN SUSPENDE CLASES Y CIERRA EL PARQUE NACIONAL LANÍN

Neuquén tomó la decisión de desplegar un fuerte operativo de prevención en toda la región cordillerana. La medida responde a una alerta meteorológica de máxima prioridad que afecta a múltiples localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe técnico que anticipa abundantes precipitaciones en un corto período de tiempo. Los especialistas estiman valores acumulados de agua que podrían alcanzar registros históricos en zonas puntuales.

Ante este panorama adverso, el Consejo Provincial de Educación tomó medidas drásticas e inmediatas en el ámbito escolar. Las autoridades resolvieron interrumpir el normal dictado de clases presenciales en varios distritos educativos de la zona cordillerana.

La restricción abarca a parajes rurales y centros urbanos de los departamentos Los Lagos, Huiliches, Lácar y Aluminé. El propósito central es disminuir drásticamente el tránsito por caminos consolidados y rutas provinciales.

Por su parte, la intendencia del Parque Nacional Lanín decretó la clausura temporal de todo su territorio. Las actividades turísticas y de esparcimiento quedaron totalmente canceladas debido al peligro inminente que representan los fuertes vientos en áreas boscosas.

Los comités de emergencia municipales solicitaron la colaboración activa de la ciudadanía civil durante las jornadas más críticas. Los expertos aconsejan permanecer en los hogares y no transitar por sectores adyacentes a cuencas hídricas.

“Las próximas determinaciones se tomarán en base a los análisis de los equipos de rescate en el terreno”, señalaron voceros oficiales de los organismos de protección civil que comandan las tareas de asistencia.