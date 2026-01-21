ALERTA Y MOVILIZACIÓN EN VACA MUERTA: 2.000 CAMIONEROS EN RIESGO POR UNA DECISIÓN DE YPF

El Sindicato de Camioneros de Río Negro declaró el estado de alerta y movilización ante una decisión de YPF que podría dejar sin trabajo a más de 2.000 camioneros de Río Negro y Neuquén, vinculados a la denominada Última Milla en el transporte de arena para la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

La información fue confirmada en una entrevista realizada en la AM740, donde el secretario general del gremio, Gustavo Sol, advirtió sobre la gravedad del escenario. “YPF, en su afán de ganar más dinero, está tomando la decisión de que los camiones que vienen de Entre Ríos ingresen directamente al pozo, y así quedarían sin trabajo más de 2.000 camioneros”, sostuvo.

Según explicó Sol, actualmente el sistema funciona con una logística dividida: los camiones de larga distancia trasladan la arena desde Entre Ríos hasta plantas en Añelo, donde es tratada, y desde allí camioneros locales realizan la Última Milla hasta los pozos de fractura. “Eso es lo que se llama Última Milla y es lo que hoy están realizando trabajadores de Neuquén y Río Negro”, detalló.

El dirigente gremial denunció que la nueva modalidad impulsada por YPF busca abaratar costos mediante transporte precarizado, sin respetar convenios laborales. “Contratan fleteros que cobran dos pesos, vienen en cualquier condición y eso hace imposible competir a las empresas locales que cumplen con todas las obligaciones”, afirmó, y remarcó que la medida no solo afecta a los trabajadores, sino también a pymes y a toda la economía regional.

Finalmente, Sol advirtió que, de no haber una marcha atrás, el conflicto escalará. “Estamos en estado de alerta y movilización, y si esta decisión no se retrotrae, vamos a paralizar Vaca Muerta”, aseguró. Además, reclamó definiciones políticas claras: “No podemos permitir que más de 2.000 familias se queden sin su fuente de ingreso por decisiones tomadas para maximizar ganancias”.

Vaca Muerta, 21 de enero de 2026.