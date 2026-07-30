ALERTAN POR JUGUETE TÓXICO Y ORDENA SU RETIRO INMEDIATO DEL MERCADO

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor de Neuquén inició un plan para quitar de la venta un producto riesgoso. Se trata de un artículo antiestrés suave que simula ser una dumpling o gyoza. La medida responde a una advertencia global que confirmó la presencia de una sustancia tóxica en su composición. El compuesto detectado es benceno, un químico capaz de provocar cáncer.

Las autoridades buscan evitar el contacto de los niños con esta mercadería peligrosa. Por ese motivo, los inspectores recorrerán comercios en distintas localidades neuquinas de inmediato. El director del área, Pablo Tomasini, advirtió sobre la gravedad de la situación en declaraciones radiales. “Por vía bucal o respiratoria está en riesgo de producir un problema bastante grave con un elemento químico que es el benceno”, sostuvo el funcionario.

Las actuaciones oficiales se enfocarán en jugueterías y cadenas de supermercados locales. A los comerciantes se les exigió guardar las unidades restantes y devolverlas a los distribuidores correspondientes.

El organismo provincial fue muy claro sobre los pasos a seguir durante la fiscalización. “Si lo encontramos a la venta lo tenemos que decomisar directamente”, afirmó el titular de la dependencia.

Se supo también que los lotes defectuosos habían ingresado al territorio nacional mediante los trámites habituales. “Es una tanda de juguetes que ingresó legalmente y que se descubrió que estaba mal confeccionada”, remarcó Tomasini.

Frente a la cercanía de la fiesta infantil, la recomendación principal es revisar los sellos de homologación obligatorios. “Si hay alguna duda, recomendamos que no los compren”, concluyó el responsable del organismo, recordando que ya secuestraron miles de artículos irregulares este año.