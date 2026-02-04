ALISON CALFUNAO: SOBREVIVIÓ A UNA MALA PRAXIS Y AHORA LUCHA CONTRA LA PREPAGA

La joven neuquina Alison Calfunao denunció a la prepaga Swiss Medical por interrumpir su tratamiento vital y exigirle una deuda de dos millones de pesos. Tras sufrir mala praxis en 2024 que derivó en un trasplante de corazón y la amputación de una pierna, la paciente enfrenta hoy el retaceo de fármacos críticos y trabas logísticas para sus controles médicos. Sus abogados ya presentaron un recurso de amparo tras el fin de la feria judicial de febrero de 2026 para garantizar su supervivencia.

La urgencia del caso radica en el desabastecimiento de medicamentos para el corazón. Ante la falta de respuestas de la prestadora, Calfunao ha tenido que recurrir a donaciones de particulares para no interrumpir su medicación. La empresa fundamenta su postura en una deuda económica y cambios en la afiliación, ignorando la normativa legal que prohíbe el corte de servicios en pacientes con cuadros de altísima complejidad y riesgo de vida.

El conflicto se extiende a los traslados necesarios para su seguimiento médico en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La prepaga ha bloqueado la autorización de pasajes aéreos y sugiere traslados terrestres, una opción inviable dada la condición cardíaca y la reciente amputación de la joven. Sin estos viajes trimestrales para realizarse biopsias, el monitoreo del trasplante cardíaco es imposible, poniendo en peligro la estabilidad de su órgano implantado.

A nivel local, la desprotección es igualmente crítica. Alison no cuenta con el servicio de traslado sanitario para asistir a sus sesiones de kinesiología y salud mental. Debe movilizarse por sus propios medios, lo que le provoca dolores agudos y un agotamiento físico extremo. La paciente sostiene que estas trabas son una represalia institucional debido a la visibilidad mediática que ha tomado su reclamo por mala praxis contra la misma corporación.

Secuelas del abandono

El impacto psicológico de este asedio burocrático ha derivado en un cuadro de depresión profunda y ataques de pánico recurrentes. La joven manifiesta que la frialdad administrativa de la empresa se impone sobre su urgencia biológica. El acompañamiento psiquiátrico se ha vuelto indispensable para que Alison pueda sobrellevar el maltrato de una prestadora que, legalmente, debería garantizar su rehabilitación integral tras el incidente en el quirófano.

El panorama inmediato se centra en marzo de 2026, fecha de su próxima biopsia programada en Buenos Aires. Sin las autorizaciones logísticas garantizadas, la salud de Calfunao queda en un limbo legal y médico. La resolución del juicio por mala praxis y el cumplimiento efectivo del amparo judicial representan las únicas esperanzas de la joven para recuperar la dignidad y la estabilidad que le fueron arrebatadas.