ALLANARON LA MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER Y LA CASA DEL INTENDENTE BERTOLINI

La ciudad de plottier parece no encontrar paz. Luego de una semana complicada por los cortes de energía y el malestar de los vecinos, la rosca política no para. La Fiscalía de Delitos Económicos desplegó este viernes ocho allanamientos simultáneos. Los procedimientos se realizaron en las ciudades de Plottier, Neuquén y Cipolletti. La causa investiga una presunta defraudación contra la administración pública local. Entre los domicilios registrados figura la vivienda particular del intendente Luis Bertolini y la municipalidad de Plottier.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli coordinó las tareas junto a la Policía provincial. La jueza de Garantías Carina Álvarez autorizó formalmente cada una de las intervenciones. Los agentes ingresaron a la sede municipal y al área de Hacienda. También secuestraron documentación relevante y dispositivos electrónicos en el despacho comunal.

La investigación surge de una denuncia particular presentada a mediados de enero. El primer eje apunta a un decreto firmado por el propio intendente Bertolini. Mediante este documento, se eximió de tasas a vecinos de un barrio privado. Esta decisión habría vulnerado las facultades exclusivas del Concejo Deliberante local.

El segundo punto bajo sospecha involucra la contratación de una empresa constructora. Se presume una negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Un socio de la firma sería hijo de la subsecretaria de Hacienda. Los investigadores detectaron irregularidades en la facturación y el CUIT de dicha entidad.

Vignaroli busca determinar si existió un abuso de autoridad sistemático. El objetivo del operativo fue resguardar material fílmico y archivos digitales claves. La fiscalía no descarta ampliar los cargos hacia otros funcionarios del gabinete. Por el momento, la causa se carátula como administración fraudulenta e incumplimiento de deberes.

¿Cómo continúa?

Los próximos pasos incluyen el peritaje de los teléfonos celulares incautados. Los especialistas analizarán los contratos hallados para detectar posibles maniobras de ocultamiento. Se espera que el análisis de la prueba defina futuras imputaciones. El municipio de Plottier permanece bajo la lupa de la justicia rionegrina y neuquina.