ALLEN ABRE SESIONES EXTRAORDINARIAS: BUSCAN FRENAR UN AUMENTO DEL 2% EN EL “ESPACIO AÉREO” DE EDERSA

El Concejo Deliberante de Allen inicia este 12 de enero las sesiones extraordinarias con un temario centrado en el impacto económico sobre vecinos e instituciones. Entre los puntos principales aparece el tratamiento de una resolución que proponía aumentar un 2% el ítem de “espacio aéreo” que llega en las boletas de EDERSA, una suba que el cuerpo busca rechazar.

La información corresponde a una nota realizada en la AM 740 La Carretera, donde el concejal de Juntos Somos Río Negro, Gustavo Addamo, explicó por qué se convoca a una extraordinaria en pleno receso administrativo. “La función pública sigue. Si bien tenemos receso administrativo, la cuestión política sigue su curso”, sostuvo al confirmar que el tema llega al recinto tras el análisis y las señales de preocupación del sector comercial e institucional.

Addamo precisó que en Allen hoy se cobra un 4% en ese concepto y que la propuesta apuntaba a sumar un 2% adicional, en un contexto de crisis local. “Viendo que la situación está bastante crítica… empezaron a llegar notificaciones de instituciones y empresas”, afirmó, y remarcó que el temor se vincula a que los costos “no alcancen” cuando llegue la facturación. Según indicó, el planteo recibió consultas y reclamos de más de 100 firmas.

Además del debate por el “espacio aéreo”, la sesión incluye otro tema técnico. El concejal informó que se trata de una corrección vinculada a una nomenclatura presentada por un vecino, para que el proyecto de ordenanza “tome efecto como debe ser”. La convocatoria, señaló, responde a la necesidad de resolver asuntos que impactan en la convivencia urbana y en el funcionamiento administrativo del municipio.

En la entrevista, Addamo también adelantó que no espera un año “de transición” por no ser electoral y planteó que es un momento para avanzar con temas de fondo. “Creo que es un momento más para lograr consensos y tratar de tocar temas fuertes”, expresó, y agregó que el Concejo debe mejorar la forma de comunicar su trabajo. “Cometemos ese tropiezo de no informar aquellas cosas que se han dado a conocer”, admitió al hacer un balance de su gestión.