ALLEN EN CRISIS: PIDEN EXPLICACIONES AL INTENDENTE POR UNA DEUDA MILLONARIA

El municipio de Allen atraviesa una crisis económica y social profunda, con un déficit de 3000 millones de pesos que compromete el funcionamiento estatal. Desde el Concejo Deliberante reclaman explicaciones al intendente Marcelo Román, quien no se presentó a la reunión solicitada por los ediles para abordar el proyecto de emergencia económica impulsado por su gestión.

La información fue compartida en una entrevista realizada en el programa Rutas Argentinas de la AM740 La Carretera, donde el concejal Guillermo Penessi manifestó su preocupación por la falta de respuestas del Ejecutivo municipal. “Nos encontramos ante la ausencia del intendente sin motivo alguno”, expresó. Además, aseguró que el proyecto presentado por el oficialismo carece de sustento y solo busca delegar facultades que ya posee.

Penessi cuestionó el rumbo económico de la gestión y apuntó contra el propio Román: “En un año y medio lo único que ha hecho fue deteriorar las arcas municipales”. Según el edil, mientras otras localidades del Alto Valle presentan obras y equipamiento, Allen está “viendo cómo paga los sueldos”. También criticó la intención de delegar funciones sensibles a una Secretaría de Hacienda “que no ha demostrado solvencia”.

Además, remarcó que no se trata de una verdadera emergencia, ya que el Ejecutivo ya maneja horas extras, contrataciones y partidas sin control efectivo del Concejo. “Si hasta ahora tuvo todas esas facultades y llegamos a este punto, no podemos delegarle más”, afirmó. Penessi también sostuvo que la situación actual es el resultado de “un muy mal manejo político” y de “una falta de conocimiento” por parte del intendente.

Mientras tanto, continúan las medidas de fuerza de los trabajadores municipales y el malestar entre los proveedores que no cobran. La oposición pide que se abandone la lógica de responsabilizar a terceros y se busque una solución con diálogo y medidas concretas. “Va a ser difícil salir de esta situación con esa negativa”, concluyó Penessi.

Allen, 9 de septiembre de 2025.