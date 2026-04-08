ALLEN ES SEDE DE JORNADAS PARA FORTALECER EL EMPLEO LOCAL Y LA APLICACIÓN DE LA LEY 5804

Allen será sede de las Jornadas de Fortalecimiento Normativo impulsadas por el Gobierno de Río Negro, con el objetivo de mejorar la aplicación de la Ley 5804 y promover el empleo local en el marco de nuevos proyectos productivos.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 La Carretera a Eliana Schutt, subsecretaria de Capacitación y Empleo, quien brindó detalles sobre la iniciativa y el contexto laboral en la provincia.

Schutt explicó que estas jornadas buscan generar reglas claras para la contratación de mano de obra local. “Esta ley es la que nos trae un refuerzo sobre el empleo local, una manera de dar previsionalidad a todo esto de cómo se configura el empleo a través de las bolsas locales”, señaló, y destacó la participación de sindicatos, cámaras y gremios para trabajar en conjunto.

Además, remarcó el momento que atraviesa Río Negro en materia laboral, vinculado a nuevos desarrollos productivos. “Hoy, por suerte, estamos atravesando un momento único en la provincia gracias a estos nuevos proyectos que se están instalando”, afirmó, y agregó que se avanza en una reconversión que incorpora sectores como la minería y los hidrocarburos.

En ese marco, también destacó el crecimiento del sistema de intermediación laboral provincial. “Hoy en día ya estamos pasando los 7000 currículum”, indicó sobre el servicio de empleo rionegrino, que permite vincular perfiles con empresas. Las jornadas continuarán en Sierra Grande con una convocatoria específica para el sector empresarial.

Allen, 8 de abril del 2026.