ALLEN: REFUERZAN LA FUMIGACIÓN EN LA ESRN 14 POR LA PRESENCIA DE CUCARACHAS

La presencia de cucarachas en la ESRN 14 de Allen volvió a encender la preocupación de la comunidad educativa y motivó nuevas intervenciones del Consejo Escolar. Desde el organismo confirmaron que ya se realizaron varias fumigaciones y que ahora avanzarán con un trabajo más profundo en el sector de cocina.

La información fue brindada por la coordinadora del Consejo Escolar, Cristina Manzaneda, en una entrevista con AM740 La Carretera. Allí explicó que el plan de sanitización comenzó antes del inicio del ciclo lectivo y detalló que “el 5 de febrero se realizó la primera intervención en el establecimiento completo y luego se realizaron dos intervenciones más en el mes de marzo”.

Manzaneda señaló que el problema no se limita a una simple fumigación, ya que el proceso reproductivo de la plaga obliga a sostener controles permanentes. “La madre sí, pero bueno, si nosotros dejamos que los resultados de ese huevo pongan huevo, entonces es un ciclo de nunca acabar”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el objetivo no es un exterminio inmediato, sino mantener la situación bajo control con limpieza profunda, seguimiento y nuevas aplicaciones.

A partir de la última inspección, el Consejo Escolar definió avanzar con una intervención más exhaustiva en la cocina del establecimiento. “Se va a desmantelar la cocina, no la cocina como artefacto, me refiero al espacio de cocina, para poder ver todo el tema de burletes”, indicó. También explicó que detectaron huevos en sectores de chapa y que por eso se trabajará durante varios días para intentar frenar la reproducción de la plaga.

Durante la misma entrevista, la funcionaria también confirmó que se dio de baja a la empresa que prestaba un recorrido de transporte escolar luego de que una unidad perdiera una rueda en Ruta 22. “Se toma la decisión de dar de baja a la empresa en ese recorrido”, afirmó, y aclaró que ahora se busca una nueva unidad para garantizar el servicio, aunque reconoció que habrá algunos días sin transporte mientras se resuelve la contratación.

Allen, 18 de marzo de 2026.