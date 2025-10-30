ALLEN ROSA INVITA A UNA MATEADA POR LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

El próximo domingo 2 de noviembre desde las 17 horas se realizará en el Parque Integración de Allen una jornada especial para reflexionar, compartir y concientizar sobre el cáncer de mama. Habrá charlas médicas, música en vivo, sorteos y espacios de contención impulsados por la agrupación Allen Rosa.

La información fue compartida en una entrevista realizada en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde participaron Ana Argüello, María Isabel Villagra, y Rocío del sindicato de camioneros. Allí explicaron que si bien octubre es el mes de la concientización, la lucha y la difusión deben sostenerse todo el año.

“El cáncer de mama no solo afecta a mujeres, también a hombres. Es importante decirlo, para que también ellos alienten a sus compañeras, madres o hermanas a hacerse los controles”, explicó Argüello. “Es tocarse para que no te toque”, remarcó, y añadió que muchas veces las mujeres postergan su salud por atender otras responsabilidades.

Durante la jornada, además de los espectáculos artísticos, habrá un espacio para escuchar testimonios de quienes transitan o han transitado la enfermedad. “No somos médicos ni psicólogos, pero sabemos escuchar, acompañar y orientar”, destacó Villagra. También habrá actividades gratuitas durante el año como remo y meditación, pensadas para el bienestar físico y emocional.

Finalmente, se invitó a toda la comunidad a llevar su mate, reposera y ganas de compartir. “Que la gente se acerque a disfrutar, pero sobre todo, a tomar conciencia. Porque el cáncer puede estar en cualquier vereda esperando entrar a casa. Si nos tocamos, puede que no nos toque”, concluyeron.

Allen, 30 de octubre de 2025.