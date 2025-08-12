ALLEN: UN HOMBRE CHOCÓ DE FRENTE CONTRA UN CAMIÓN

Un hombre protagonizó un grave accidente en el acceso Martín Fierro de Allen luego de tomar el auto de su pareja y chocar de manera semifrontal contra un camión. El conductor sufrió heridas graves y quedó atrapado dentro del vehículo, aunque fue rescatado con vida.

El hecho generó gran conmoción en la ciudad por la violencia del impacto y las circunstancias en las que se produjo. Según se informó, el Toyota Yaris que manejaba el hombre circulaba a alta velocidad antes de la colisión. Tras el choque, presentaba signos vitales débiles y fue asistido de urgencia por personal de bomberos y del hospital local.

Fuentes policiales confirmaron que el vehículo pertenecía a una mujer que era pareja del conductor herido. Minutos antes del accidente, el hombre se lo había sustraído sin consentimiento, iniciando un recorrido que terminó de forma violenta.

Testigos aseguraron que el impacto fue tan fuerte que el tránsito quedó interrumpido por varios minutos. Las autoridades investigan si el conductor estaba bajo efectos de alcohol o drogas al momento del siniestro.

Allen, 12 de agosto de 2025