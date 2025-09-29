ALLEN: UNA EMPLEADA MUNICIPAL DENUNCIÓ PERSECUCIÓN, FALTA DE RESPUESTAS Y DESESPERACIÓN ECONÓMICA

Micaela Szumsky, trabajadora municipal con 13 años de trayectoria, publicó una carta abierta denunciando el abandono institucional que atraviesan los empleados en Allen. Relató situaciones de persecución laboral, angustia económica y falta total de respuestas por parte de la actual gestión. “Es una lástima porque primero que es dinero que se pierde”, expresó en relación al desmantelamiento de proyectos ambientales que integró.

La entrevista fue realizada en el programa Rutas Argentinas, que se emite por AM740 La Carretera, donde Micaela describió el clima de tensión frente al municipio, con policías filmando e identificando trabajadores. Señaló que la actual gestión no solo desmanteló iniciativas ecológicas, sino que también “tiró abajo” vínculos construidos con instituciones nacionales y organizaciones profesionales.

Szumsky aseguró haber sido desplazada de su puesto en el área de Medio Ambiente por cuestiones políticas. “Se me apartó de todo ese tipo de trabajo”, denunció. A esto se suman incumplimientos salariales como el pago del aguinaldo en cuotas y sin fecha confirmada. “Fue pagado un mes más tarde, no teníamos fecha realmente de cuándo se iba a pagar”, explicó.

En un contexto económico asfixiante, Micaela solicitó una asistencia económica contemplada por el estatuto municipal. Sin embargo, el pedido fue ignorado: “Presenté varias notas y en ningún momento se me respondió de manera formal”. Contrariamente, dijo haber visto que este tipo de ayuda sí fue otorgada a funcionarios. “Esa es mi bronca, esa desigualdad”, afirmó.

“La situación me complica en un montón de aspectos, sobre todo con mi hija”, concluyó Micaela, quien destacó la necesidad de visibilizar lo que viven los trabajadores municipales puertas adentro del municipio.

Allen, 29 de septiembre de 2025