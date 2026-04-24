AMENAZAS DE TIROTEO EN ESCUELAS: UNTER PIDIÓ MÁS ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN

UNTER Cipolletti expresó su preocupación por las amenazas de tiroteo que aparecieron en distintas escuelas y reclamó que el abordaje no quede limitado a la intervención policial. Desde el gremio advirtieron que hace falta un trabajo sostenido con estudiantes, familias y equipos estatales.

La información corresponde a una nota realizada en AM740 La Carretera a Fabián Oliva, secretario general de UNTER Cipolletti. El dirigente explicó que en la ciudad “han pasado muchísimas, más de 10 casos” y señaló que, ante cada situación, las escuelas aplican el dispositivo enviado por el Ministerio de Educación.

Oliva indicó que el protocolo marca avisar a supervisión, fiscalía o policía, pero planteó que el problema de fondo requiere otra respuesta. “El tema es, ¿qué hacemos después? Porque si no queda solamente llamar a la policía”, sostuvo. También remarcó que se trata de “una violencia social que repercute en las escuelas”.

El dirigente docente señaló que hay temor e incertidumbre entre los trabajadores de la educación. “Muchos docentes con mucha incertidumbre, con mucho temor, si actúo o no actúo”, expresó. Además, pidió reforzar equipos de acompañamiento, cargos escolares y espacios de prevención, especialmente frente a situaciones de bullying, violencia y uso problemático de redes sociales.

UNTER Cipolletti convocó a una charla abierta para debatir el tema con la comunidad. Será el lunes a las 18.30 en la sede de la seccional, ubicada en Esmeralda y Circunvalación. “Es una convocatoria abierta a la comunidad también, para discutir, reflexionar, analizar”, señaló Oliva.

Cipolletti, 24 de abril de 2026.