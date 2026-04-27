AMENAZAS EN ESCUELAS DE RÍO NEGRO: EDUCACIÓN ACTIVÓ PROTOCOLOS Y APUNTA A LA PREVENCIÓN

El Ministerio de Educación de Río Negro confirmó que en las últimas semanas se registraron amenazas en distintas escuelas de la provincia y aseguró que se activaron protocolos de actuación inmediata, al tiempo que se trabaja en la prevención y el abordaje pedagógico del problema.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 La Carretera a la directora general de Educación, Marcela Strahl, quien explicó que los episodios comenzaron “hace aproximadamente dos semanas” con la aparición de mensajes y carteles en establecimientos educativos, lo que generó alarma en toda la comunidad.

Según detalló, desde el primer momento se articuló con áreas de Seguridad y otros organismos del Estado para intervenir de manera conjunta. “Cuando hay una amenaza de arma o de atentar contra la vida, ya no hablamos de una broma. Estamos frente a una situación grave que debe ser atendida de inmediato”, sostuvo.

Desde la cartera educativa indicaron que existe un protocolo específico para estos casos, que incluye la intervención del 911, la preservación de pruebas, la denuncia ante Fiscalía y la comunicación formal con las familias. Además, se remarcó que cada situación activa una cadena de acciones que busca garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

En paralelo, el eje central está puesto en la prevención. “No podemos naturalizar este tipo de hechos”, afirmó Strahl, quien remarcó la necesidad de trabajar en la concientización de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el uso responsable de redes sociales y la no difusión de mensajes violentos.

En cuanto a posibles sanciones, desde Educación aclararon que el abordaje dentro de las escuelas no es punitivo sino pedagógico. Las situaciones se encuadran dentro de los acuerdos de convivencia de cada institución, priorizando la reflexión y la reparación antes que el castigo.

Otro punto clave es el rol de las familias. Desde el Ministerio insistieron en que es fundamental el diálogo en el hogar para explicar la gravedad de este tipo de acciones y sus consecuencias, incluso a nivel judicial.

Finalmente, descartaron la suspensión de clases como respuesta. “La escuela tiene que ser el espacio donde se trabaje el problema”, señalaron, y adelantaron que se están diseñando nuevas estrategias educativas para abordar la violencia, el impacto de las redes sociales y fortalecer la convivencia escolar.

Río Negro, 27 de abril de 2026.