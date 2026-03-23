AMPLIA AGENDA POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN RÍO NEGRO

El Gobierno de Río Negro y diversos municipios coordinan una extensa programación para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las actividades, que incluyen vigilias, marchas institucionales y proyecciones cinematográficas, buscan integrar a toda la sociedad civil en el consenso del “Nunca Más”.

La Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Roberto Ferrero, confirmó que la tradicional vigilia iniciará la noche del 23 de marzo en la Casona “Bachi Chironi”. Este espacio funcionará como un punto de encuentro donde jóvenes y adultos compartirán expresiones de arte, poesía y música. Según Ferrero, el objetivo es generar un ámbito de reunión que refuerce el compromiso democrático desde diversas perspectivas generacionales.

Para el 24 de marzo, se prevé una participación activa en los actos oficiales y comunitarios organizados en Viedma. La jornada comenzará con un acto institucional a las 10:00, seguido por una movilización masiva durante la tarde. Ferrero destacó que la invitación es abierta a toda la comunidad, entendiendo la marcha como un “apoyo al sistema democrático como mecanismo de solución de conflictos”.

La agenda se extenderá hasta el miércoles 25 con un enfoque educativo y cultural vinculado a los 50 años del golpe cívico-militar. Se proyectará el largometraje “López: el hombre que desapareció dos veces”, dirigido por Jorge Colás y premiado en el Festival Audiovisual Bariloche 2025. El documental aborda la desaparición de Jorge Julio López, un hecho calificado en su material promocional como “un espanto para nuestra democracia”.

Las funciones se realizarán en el Cine Rex a las 10:00 y a las 15:00 con entrada libre y gratuita para todo público. El director de la obra estará presente para brindar una charla y debatir sobre el tratamiento de esta temática tan sensible. Esta propuesta busca descentralizar el acceso a la cultura y fomentar la reflexión crítica sobre la historia reciente del país. Finalmente, la jornada cerrará a las 20:00 en el Espacio Sociocultural de El Cóndor, donde se repetirá la proyección con la presencia del realizador.