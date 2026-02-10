ANA MARKS: “LA REFORMA LABORAL ES UN RETROCESO ENORME Y UN SALTO AL SIGLO XIX”

La senadora nacional por Río Negro, Ana Marks, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado y advirtió que, de aprobarse, implicará “un antes y un después” en materia de derechos laborales.

La información corresponde a una entrevista realizada en la AM740, donde la legisladora de Unión por la Patria analizó el alcance de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y anticipó que su bloque votará en contra. “De aprobarse esta ley es un antes y un después, es un retroceso enorme, lejos de ser una modernización”, sostuvo.

Marks afirmó que el proyecto habilita modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo. “Estamos discutiendo algo tan esencial como habilitar una jornada de 12 horas diarias sin pago de horas extras, habilitar fraccionamiento de vacaciones, reducir garantías y flexibilizar las jornadas laborales”, señaló. Y agregó: “Un cambio en la ley de contrato de trabajo que va a hacer que los trabajadores sean más baratos y más fáciles de despedir”.

La senadora vinculó la reforma con el modelo económico del oficialismo. “Es un modelo que necesita trabajadores baratos y despedibles”, expresó. Además, cuestionó el argumento de que la flexibilización generará empleo: “En Río Negro, bajo el régimen que se creó con la ley base, se incorporaron 19 personas al trabajo formal. Solamente 19”, remarcó, y sostuvo que “si no hay consumo, si no hay actividad económica, no se genera empleo por bajar derechos”.

Finalmente, Marks confirmó que el bloque de Unión por la Patria no acompañará la iniciativa. “Desde nuestro bloque no vamos a acompañar, estamos garantizando los votos en contra de la reforma laboral”, afirmó. Y concluyó: “Las grandes conquistas de los trabajadores siempre han sido con el pueblo organizado y movilizado. Si mañana no se aprueba, será un gran triunfo del pueblo argentino; si se aprueba, todavía no está todo dicho”.

Buenos Aires, 10 de febrero de 2026.