AÑELO PRESENTÓ EL PROYECTO PARA SER MUNICIPIO DE PRIMERA CATEGORÍA

El jefe comunal de Añelo, Fernando Banderet, oficializó un reclamo histórico para el desarrollo de la localidad petrolera. El mandatario local presentó esta mañana ante la Legislatura neuquina una iniciativa parlamentaria de gran impacto institucional. El proyecto de ley busca declarar formalmente a la ciudad como un municipio de primera categoría.

La propuesta cuenta con el respaldo estratégico y el acompañamiento técnico de la diputada provincial Daniela Rucci. El propósito fundamental de las autoridades es obtener el reconocimiento legal y económico correspondiente a su realidad. La ciudad experimentó un incremento demográfico sin precedentes debido al fuerte desarrollo de la industria de los hidrocarburos.

Banderet argumentó en declaraciones radiales que la localidad cumple holgadamente con los parámetros exigidos por la legislación provincial actual. El padrón electoral vigente registra un total de 8.978 ciudadanos habilitados para emitir su sufragio en la zona. A esta cifra oficial se añaden los menores de dieciséis años y la población extranjera.

Esta cantidad de habitantes supera los mínimos legales y expone las fallas de las mediciones nacionales previas. El intendente cuestionó con dureza los registros estadísticos anteriores, a los que consideró obsoletos para la planificación. La densidad poblacional real del territorio requiere una actualización urgente de las estructuras gubernamentales de la provincia.

La nueva calificación jurídica permitirá a la administración local iniciar el proceso de redacción de su propia Carta Orgánica. Esta normativa interna resulta vital para establecer un ordenamiento tributario moderno y asegurar el equilibrio financiero comunal. Las autoridades locales precisan herramientas institucionales eficientes para conducir el dinámico crecimiento de la zona urbana.

El mandatario comunal aseguró que la tesorería municipal mantiene sus cuentas equilibradas y ejecuta proyectos de infraestructura con financiamiento propio. Sin embargo, la estructura técnica actual resulta insuficiente frente a la enorme demanda operativa de la región. El marco legal vigente limita las capacidades operativas frente a las exigencias corporativas cotidianas.

Un elemento determinante en el planteo ante los diputados provinciales se vincula directamente con la población flotante del sector. El ejido urbano de la localidad recibe cotidianamente a unas sesenta mil personas vinculadas a los yacimientos de la zona. Esta masa de trabajadores independientes utiliza de manera constante los servicios esenciales del municipio.

Los funcionarios locales estiman que las comisiones legislativas debatirán formalmente la propuesta en un plazo aproximado de treinta días. Durante esos encuentros presenciales, los representantes de la ciudad defenderán los fundamentos ante las diversas bancadas políticas. El tratamiento de la norma será clave para el futuro del principal polo energético nacional.