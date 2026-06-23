ARGENTINA VENCIÓ A AUSTRIA CON UN MESSI LEYENDA Y YA ESTÁ EN LA PRÓXIMA RONDA

La Selección Argentina selló su pasaje a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El conjunto nacional derrotó por 2 a 0 a su par de Austria en un encuentro vibrante. La gran figura de la jornada fue Lionel Messi, quien convirtió ambos tantos del valioso triunfo albiceleste.

El inicio del compromiso estuvo marcado por la tensión y las emociones fuertes en el estadio. Tras una revisión en el VAR, el árbitro principal sancionó un penal sobre el delantero Lautaro Martínez. El capitán asumió la gran responsabilidad, pero su disparo cruzado se marchó desviado ante la sorpresa general.

El golpe anímico afectó el rendimiento del esquema táctico durante los minutos posteriores. Austria impuso un ritmo sumamente combativo y disputó cada balón con muchísima intensidad. Sin embargo, el elenco sudamericano recuperó el control de forma paulatina y volvió a dominar todas las acciones principales del partido.

La recompensa llegó sobre el cierre de la primera etapa a través de una brillante combinación colectiva. Facundo Medina lanzó un excelente pase hacia atrás que Thiago Almada dejó pasar con astucia. Messi recibió con espacio en el área y definió con precisión al primer poste para abrir el marcador.

El complemento presentó un trámite muy complejo para el conjunto nacional en el terreno de juego. Los europeos generaron peligro constante y el combinado argentino debió replegarse en varios pasajes de incertidumbre. La tranquilidad definitiva llegó en los instantes finales gracias a una jugada enredada que el capitán capitalizó.

Con este magnífico doblete, el astro rosarino alcanzó la imponente cifra de 18 anotaciones en la historia mundialista. De esta manera, superó el récord absoluto que ostentaba el alemán Miroslav Klose. “Lo importante era ganar hoy para asegurar el pase a la siguiente ronda”, declaró el diez.

El combinado nacional ya clasificó en el Grupo J y aguarda el resultado entre Jordania y Argelia. La Albiceleste cerrará la fase inicial del certamen el sábado a las 23 horas frente a Jordania.