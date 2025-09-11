ARIEL RIVERO MARCA DISTANCIA DE LA LIBERTAD AVANZA Y REAFIRMA SU CAMINO CON PRIMERO RÍO NEGRO

Ariel Rivero negó vínculos con La Libertad Avanza y ratificó su proyecto provincial. Calificó de “oscuro” el armado libertario en Río Negro y aseguró que su espacio apunta a inversión, empleo y orden. Reclamó más política y consensos a nivel nacional, y pidió a la ciudadanía que vote con esperanza.

La entrevista se emitió en AM 740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas. Rivero respondió sobre su rol actual, su relación con el oficialismo nacional y las prioridades de su fuerza. También dejó definiciones sobre obras viales, educación, seguridad y el rumbo de la campaña.

El dirigente fue tajante sobre Milei y el armado libertario en la provincia: “no tengo ningún tipo de relación con la Libertad Avanza”. Señaló que “El presidente está mal asesorado. Elige mal.” y cuestionó la designación de Lorena Villaverde. Añadió que el proceso partidario en Río Negro “fue un proceso muy oscuro”, con denuncias por adhesiones y afiliaciones, y que su espacio sigue “el camino que empezamos allá por el 2023”.

De ganar una banca, adelantó posicionamientos: “Nosotros vamos a votar a favor del presupuesto universitario, pero con una condición que se auditen los fondos que vienen a las universidades.” Prometió independencia frente a la Casa Rosada: “voy a defender los intereses de la provincia de Río Negro” y remarcó su perfil: “yo tengo ficha limpia”. Además, pidió debatir con los demás candidatos a senador y reclamó definiciones sobre rutas clave como la 151 y la 69.

Rivero describió la base de Primero Río Negro como orden, desarrollo e inversión. Convocó a votar sin bronca y con expectativa. Recorre la provincia con agenda en General Roca, Regina, Cipolletti y la costa atlántica, y plantea que el resultado del 26 de octubre incide en 2027. “La gente tiene que ir a votar… con ilusión, con esperanza, con sueño”, dijo.

General Roca, 11 de septiembre de 2025