ARIEL RIVERO: “SI NO TE SENTÍS REPRESENTADO, DEJÁ LA BANCA”

El escenario político de Río Negro sumó un nuevo capítulo de fuerte debate institucional y ético en las últimas horas. El presidente de Primero Río Negro, Ariel Rivero, cuestionó con dureza los recientes movimientos legislativos. El referente provincial analizó de forma minuciosa la actual fragmentación que sufre la bancada oficialista de Juntos Somos Río Negro.

El dirigente político opinó de manera abierta en AM 740. Rivero calificó la repentina salida de los diputados del bloque gubernamental como una verdadera y preocupante desprolijidad. El dirigente advirtió de forma rotunda sobre el impacto negativo que este suceso genera en la confianza de la comunidad.

Según su visión, el origen de este conflicto actual se remonta a una desacertada resolución judicial previa. El referente recordó un polémico fallo emitido por los tribunales rionegrinos durante el pasado período electoral del año 2023. En aquella oportunidad, un legislador de su propio espacio decidió conformar un bloque unipersonal bajo otra denominación política.

La conducción de Primero Río Negro recurrió formalmente a la justicia provincial para reclamar la titularidad de esa banca en disputa. Los apoderados legales argumentaron que las bancas legislativas pertenecen estrictamente a las estructuras de los partidos políticos. Sin embargo, los magistrados intervinientes desestimaron el planteo partidario y fallaron a favor del legislador de forma definitiva.

Frente a la posibilidad de que las autoridades parlamentarias habiliten la conformación de nuevos bloques independientes, Rivero fijó una posición negativa. Consideró que el camino adecuado ante la disidencia interna debe ser la renuncia inmediata al cargo legislativo. El dirigente recomendó de forma sugerente que los disconformes permitan el ingreso de los candidatos suplentes de la lista.

El titular Primero Río Negro ejemplificó esta conducta ética recordando su propio alejamiento del peronismo cuando el espacio modificó su rumbo. “Vos podés estar en desacuerdo con tu partido pero dejá la banca porque estás traicionando la decisión del elector”, consideró.

El dirigente alertó sobre las peligrosas e imprevisibles consecuencias que este esquema puede acarrear para los futuros gobernantes electos. Un mandatario provincial podría triunfar legítimamente en las elecciones generales y quedarse sin sustento legislativo al momento de asumir. La migración constante de representantes hacia nuevas fracciones individuales debilita la gobernabilidad y desdibuja el mandato popular original.