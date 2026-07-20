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ARRANCÓ LA OBRA DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO CARRANZA

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Las maquinarias viales iniciaron los primeros movimientos para construir el esperado puente sobre el arroyo Carranza, en el corredor que conecta con Rincón de los Sauces. La obra solucionará de forma definitiva los cortes de tránsito generados por los temporales en el interior neuquino. El objetivo central de la Dirección Provincial de Vialidad es garantizar el paso seguro y permanente sobre la calzada.

La puesta en marcha de los trabajos ratifica el plan de infraestructura impulsado por el Gobierno provincial. Respecto a su relevancia, el gobernador Rolando Figueroa destacó que el puente sobre el arroyo Carranza representa “una obra muy añorada en el interior provincial”.

El megaproyecto vial cuenta con un presupuesto oficial asignado que supera los 9.197 millones de pesos. El financiamiento busca sostener el desarrollo logístico de la región y asegurar el tránsito fluido hacia la formación de Vaca Muerta.

Actualmente, las cuadrillas operativas avanzan en la fase inicial instalando el obrador y limpiando el terreno. El personal técnico realiza movimientos de suelo clave para delimitar la nueva zona donde se erigirá la estructura principal.

El corazón del proyecto será la construcción de un moderno puente de 120 metros de longitud sobre el badén Norte. Complementariamente, en el sector del badén Sur se colocarán alcantarillas de gran porte con muros de protección.

Para no interrumpir el flujo vehicular de la Ruta Provincial N° 5, se habilitará un desvío paralelo temporal. Los vehículos particulares y el transporte pesado podrán circular con normalidad mientras se levanta el nuevo viaducto.

Una vez consolidada la variante de paso, los operarios procederán a la demolición total del pavimento antiguo. La fase culminante iniciará con excavaciones profundas para fundar las alcantarillas y colocar los pilotes definitivos que sostendrán el puente.

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