ASESOR LEGAL CONFIRMA QUE MARCELO ROMÁN ESTÁ SUSPENDIDO Y EL INTENDENTE DE ALLEN ES FABIÁN FIGUEROA

La crisis institucional en Allen sumó un capítulo decisivo tras la aprobación de la ordenanza que suspende de sus funciones al intendente Marcelo Román. En una entrevista brindada a AM 740, el abogado y asesor legal Néstor Soler echó luz sobre la controversia y ratificó la absoluta vigencia de la medida adoptada por el cuerpo legislativo municipal.

Soler fue categórico al definir la actual cadena de mandos de la administración pública local en medio de la incertidumbre generalizada de la población. “Tengo el deber y creo tener el conocimiento para decirte que el Intendente es el señor Fabián Figueroa, porque hay una ordenanza que así lo dispone”, sentenció.

La medida de apartamiento se encuadra de manera estricta en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal de Allen. Soler fundamentó el dictamen señalando que el desplazamiento de Román busca evitar cualquier tipo de entorpecimiento en la recolección de pruebas dentro de la causa penal que investiga presunta administración fraudulenta y peculado.

“El corrimiento no es que uno se lo está sacando del lugar, sino se lo está sacando preventivamente”, explicó detalladamente el asesor legal. El letrado remarcó que existen pericias contables pendientes e importantes declaraciones de empleados municipales que deben realizarse bajo un marco de absoluta libertad y sin presiones jerárquicas directas.

Defensa a la decisión de los concejales

Del mismo modo, el abogado desacreditó de forma tajante las versiones que intentan calificar la decisión del Concejo Deliberante como una maniobra antidemocrática o un golpe institucional contra la voluntad popular. El asesor recordó que la resolución fue aprobada por la mayoría agravada de dos tercios de un cuerpo legislativo que también fue elegido democráticamente por los ciudadanos.

Ante la posibilidad de que el funcionario suspendido continúe firmando resoluciones o ejecutando transferencias de fondos, Soler advirtió sobre las graves consecuencias penales que esto acarrearía. El profesional aconsejó a los secretarios del gabinete de Román abstenerse de estampar firmas en documentos públicos para no incurrir en el delito de usurpación de cargos.

Asimismo, adelantó que en caso de confirmarse la destrucción ilegal de documentación en el área de Hacienda, la situación judicial del mandatario suspendido se tornará irreversible. “Puede sostenerse que estando investigado en la justicia haya habido una resolución para destruir documentación”, denunció el abogado en la emisora.

Finalmente, el asesor legal trajo tranquilidad a la comunidad de Allen y aseguró que el funcionamiento operativo de los servicios esenciales está plenamente garantizado bajo el mandato interino de Figueroa. Las cuadrillas de Defensa Civil continuarán desarrollando sus tareas normales en el territorio urbano ante las contingencias climáticas sin que las disputas de poder afecten el bienestar directo de los vecinos de Allen.