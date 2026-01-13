ASSPUR SE MOVILIZA EN CINCO SALTOS POR DESPIDOS EN SALUD PÚBLICA

El gremio ASPUR inició medidas de fuerza y una movilización en la ciudad de Cinco Saltos en rechazo a la cesantía de una obstetra y un ginecólogo del hospital local, una decisión que, según denuncian, impacta de manera directa en la atención sanitaria de toda la región.

La situación fue detallada por el médico y secretario del gremio, Fabián Torres, en una entrevista realizada en AM740, donde explicó que los despidos alcanzan a profesionales con más de diez años de antigüedad y que prestaban servicios de manera permanente en el sistema público de salud.

“Les llegó esta notificación de un día para otro que quedaban cesantes a partir de diciembre”, afirmó Torres, y remarcó que ambos trabajadores habían sido sobreseídos por la justicia ordinaria en una causa iniciada en 2022, por lo que consideró la medida como “totalmente injusta”.

Desde ASPUR advirtieron que la cesantía afecta no solo a Cinco Saltos, sino también a Catriel y Campo Grande, ya que el hospital local quedó con una sola ginecóloga. “Se suspendieron todo tipo de cirugías programadas y los trabajos de parto hay que derivarlos a Cipolletti”, explicó el dirigente gremial, alertando por la sobrecarga del sistema sanitario regional.

En ese marco, el gremio se declaró en asamblea permanente, convocó a una movilización al municipio y anunció un paro en el hospital de Cinco Saltos. “Ya es una decisión política del gobierno revertir esta cesantía”, sostuvo Torres, al tiempo que reclamó una respuesta urgente para garantizar la continuidad de la atención en salud pública.

Cinco Saltos, 13 de enero de 2026.