ATAQUE A LA POLICÍA EN ALLEN: DOS EFECTIVOS HERIDOS TRAS ATENDER UNA DENUNCIA POR DISPAROS

Un nuevo episodio de extrema violencia sacudió Allen durante las primeras horas de este miércoles. Un llamado de alerta movilizó a los patrulleros tras registrarse presuntos disparos de arma de fuego entre un grupo de personas.

Al arribar al sector de los hechos, las fuerzas de seguridad fueron atacadas violentamente por los sospechosos involucrados. Los efectivos policiales sufrieron agresiones físicas directas mientras intentaban controlar la situación de caos en la vía pública.

La zona del conflicto se focalizó en el asentamiento El Triángulo, ubicado dentro del barrio Tiro Federal. El comisario Alejandro Garcés confirmó que los vecinos llamaron alarmados tras escuchar detonaciones en un área donde la semana pasada dos hombres sufrieron graves heridas de bala.

Como consecuencia directa del ataque, dos agentes sufrieron lesiones corporales. Una uniformada recibió un fuerte golpe en el cráneo, mientras que su compañero sufrió el impacto de un hierro en un brazo.

Ambos agentes recibieron atención médica primaria en el lugar, aunque la mujer debió ser trasladada a un centro médico local. Los profesionales de la salud le practicaron estudios de alta complejidad para determinar la gravedad de sus contusiones.

La fiscalía en turno inició las diligencias correspondientes para identificar formalmente a todos los atacantes. En tanto, las unidades policiales desplegaron un amplio operativo territorial en los alrededores de la toma para resguardar la seguridad de la comunidad.