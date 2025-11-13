ATE CONVOCA A UN PARO NACIONAL EL 19 DE NOVIEMBRE CONTRA LA REFORMA LABORAL DEL GOBIERNO

La Carretera

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para el próximo 19 de noviembre con movilización en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que esta reforma “está orientada a jodernos a todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina”.

La información se conoció a través de una entrevista realizada en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde Aguiar detalló los motivos que llevan a la medida de fuerza y cuestionó duramente el modelo económico del gobierno. “Primero nadie desconoce que ha existido una validación electoral, pero eso no le permite gobernar contra la Constitución”, remarcó.

Entre los puntos más críticos de la reforma, Aguiar mencionó la implementación del “banco de horas”, la fragmentación de las vacaciones y los llamados “salarios dinámicos”. Según el dirigente, esta reforma busca “reemplazar la solidaridad por la arbitrariedad” y pretende “debilitar a los trabajadores en la negociación individual con su empleador”. También señaló que “los convenios colectivos por empresa” son un retroceso en derechos laborales.

Aguiar rechazó las críticas que lo acusan de desconocer el sector privado y recordó su experiencia laboral en galpones de empaque, Coca-Cola y otras empresas. “Que muestren que han trabajado más que yo en el sector privado. Se quieren matar”, afirmó. Además, sostuvo que “ni Milei ni su gobierno son invencibles” y convocó a resistir con alegría: “En la Argentina son tiempos de desobedecer”.

El titular de ATE aseguró que la reforma laboral “responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional” y advirtió que su impacto sería perjudicial no sólo para trabajadores estatales, sino también para pequeños empresarios. “Lo peor está por venir con esta reforma”, concluyó.

Río Negro, 13 de noviembre de 2025

