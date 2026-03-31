ATE LEVANTÓ EL PARO Y VOLVIERON LAS CLASES EN NEUQUÉN

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció el cese de las medidas de fuerza. Esto ocurrió tras una reunión clave con representantes del Gobierno provincial. El dictado de clases comenzó a normalizarse a partir del turno tarde en toda la provincia.

La medida había sido convocada por tiempo indeterminado. El reclamo principal provenía de los auxiliares de servicio del Consejo Provincial de Educación (CPE). Los trabajadores exigían el pago de haberes adeudados y el cumplimiento de acuerdos previos. La incertidumbre sobre el inicio de la semana escolar se disipó con la firma de un acta compromiso.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, confirmó la noticia tras dialogar con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. En el mismo, se abordó la falta de liquidación de la denominada “promoción horizontal” que debía abonarse en enero, pero sufrió demoras administrativas. El gremio también denunció irregularidades en el área de Medicina Laboral por la baja injustificada de certificados médicos.

El Gobierno provincial se comprometió a revisar cada caso individual de haberes no liquidados. El plazo estipulado para esta verificación es de 72 horas. Respecto a la promoción horizontal, se informó que los pagos se realizarán mediante una planilla complementaria. “El pago debería hacerse entre el miércoles y el jueves de esta semana”, detalló Quintriqueo sobre los plazos administrativos previstos.

Otro eje fundamental fue la situación de las licencias médicas. El Ejecutivo aceptó realizar una nueva evaluación de los casos donde se otorgaron altas de forma indebida. Se comunicó la puesta en marcha de la plataforma SISO para la carga digital de certificados. El funcionamiento de esta herramienta tecnológica será analizado formalmente el próximo martes 7 de abril.

Las partes acordaron mantener un canal de diálogo abierto para evitar nuevos conflictos. Se programó una nueva reunión para el jueves 9 de abril. Se verificará si el Gobierno cumplió con los plazos de pago y las revisiones médicas prometidas. El acta busca garantizar la estabilidad laboral y la continuidad del ciclo lectivo.

La actividad en las escuelas retomó su ritmo habitual tras el mediodía de este lunes. El gremio consideró satisfactorias las respuestas iniciales del Ejecutivo, aunque permanecerá en estado de alerta. La resolución del conflicto lleva alivio a miles de familias neuquinas que dependen de la educación pública. Se espera que los compromisos financieros se reflejen en las cuentas de los trabajadores en las próximas 48 horas.