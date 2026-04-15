ATE PRESENTÓ UN PROYECTO DE “PASIVIDAD ANTICIPADA” PARA ESTATALES DE NEUQUÉN

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), presentó un proyecto que busca establecer un régimen de pasividad anticipada para agentes de la administración pública provincial. La propuesta ingresó este martes por la mesa de entradas de la Legislatura neuquina. El objetivo primordial es regularizar la situación de trabajadores con edad avanzada.

El texto apunta específicamente a quienes superaron en cinco años la edad jubilatoria vigente. Se trata de empleados que, por diversas irregularidades pasadas, carecen de los aportes previsionales necesarios. Esta falencia les impide acceder actualmente al beneficio de la jubilación ordinaria por la ley 611. Por ello, se ven obligados a continuar en sus puestos laborales activos.

La normativa alcanzaría a personal que prestó servicios bajo figuras precarias en décadas anteriores. Se mencionan planes como Jefes de Hogar, programas de la ley 2128 y planes Trabajar. Durante años, estos agentes cumplieron funciones para el Estado sin realizar los aportes de ley correspondientes. Esta deuda histórica se traduce hoy en una imposibilidad de retiro efectivo y digno.

El sistema de pasividad permitiría que el agente cese sus funciones de manera inmediata. No obstante, el trabajador conservaría su salario habitual de forma íntegra durante el proceso de espera. El Estado se encargaría de completar los años de aportes faltantes para cumplir con el esquema previsional. Es una transición garantizada hasta que el empleado logre su estatus de jubilado definitivo.

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE, fundamentó que el universo afectado se compone mayoritariamente por mujeres de reparticiones públicas. Muchas de ellas han enfrentado una vida laboral marcada por subsidios y contratos sin seguridad social. Al respecto, el proyecto indica: “Existen trabajadores que han superado en exceso la edad para obtener el beneficio de jubilación ordinaria, pero que deben continuar trabajando”.

La iniciativa también subraya la obsolescencia funcional que esta problemática genera en los organismos estatales. Muchos de estos empleados se encuentran actualmente bajo un esquema de adecuación de tareas por dolencias físicas. Según ATE, esto obstaculiza la renovación de la planta y la eficiencia en la prestación de los servicios. “No se puede designar a nuevos trabajadores para cumplir las tareas que los primeros no pueden desarrollar”, advirtió el gremio.

El artículo 4 de la propuesta asegura que la transición será automática una vez alcanzado el cupo previsional. “Cuando el trabajador en pasividad anticipada alcance los aportes necesarios, la Administración iniciará los trámites jubilatorios», detalla el documento ingresado. De este modo, se busca aliviar la carga sobre el sistema de salud y mejorar la organización interna estatal.

Se estima que la medida podría beneficiar a cerca de 3.000 empleados en toda la provincia. El impacto alcanzaría a diversos organismos descentralizados y ministerios del Ejecutivo neuquino. El gremio espera que el debate parlamentario comience en las comisiones durante las próximas semanas. Es una solución esperada para quienes dedicaron su vida al servicio público sin el respaldo formal necesario.