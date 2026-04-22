ATE PROTESTÓ EN EL AEROPUERTO DE BARILOCHE Y ANTICIPA MÁS MEDIDAS EN UN AÑO DE CONFLICTO

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante una jornada de protesta en el aeropuerto de Aeropuerto Internacional de Bariloche en el marco de un paro nacional, con reclamos vinculados a paritarias, despidos y condiciones laborales en organismos del Estado. La medida incluyó restricciones en el acceso durante las primeras horas de la mañana y se replicó en distintos puntos del país.

La información fue confirmada en AM740 La Carretera por el secretario adjunto de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, quien destacó que “fue una jornada muy importante” y explicó que la protesta se enmarcó en un reclamo nacional por la apertura de paritarias y el freno a despidos en organismos públicos. Según detalló, la medida en Bariloche se desarrolló entre las 7 y las 10:30 de la mañana, con concentración en el ingreso al aeropuerto.

El dirigente señaló que el conflicto también incluyó una movilización hacia el Centro Atómico Bariloche, donde se denuncian despidos, entre ellos el de un dirigente sindical. Allí se realizó una olla popular con participación de trabajadores de distintos organismos como PAMI, ANSES, INTI e INTA.

Vicente anticipó que el escenario para los próximos meses será complejo y con mayor conflictividad. “Va a ser un año marcado porque ya no tenemos solamente un gobierno que ajusta, sino también sindicatos cómplices que firman paritarias muy por debajo de la inflación”, afirmó. En ese sentido, cuestionó los acuerdos salariales a nivel nacional y advirtió que los aumentos “no alcanzan ni siquiera para empatar el nivel inflacionario”.

Además, el dirigente puso en duda los índices oficiales de inflación en Río Negro, al compararlos con otras provincias de la región. “No nos cierra que en Neuquén dé 3,4 y en Río Negro 1,88”, sostuvo, y planteó la necesidad de revisar cómo se mide el costo de vida en distintos puntos de la provincia, especialmente en zonas como Bariloche o la cordillera.

ATE ya anticipa nuevas medidas de fuerza para las próximas semanas. Las definiciones se tomarán en un congreso provincial que se realizará en Choele Choel y en encuentros nacionales del Frente de Sindicatos Unidos. “Que se preparen los compañeros para un invierno frío y batallador”, advirtió Vicente.

Bariloche, 21 de abril de 2026.