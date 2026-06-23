ATE RECLAMA AL GOBIERNO DE FIGUEROA UNA RECOMPOSICIÓN SALARIAL MÁS ALLÁ DEL IPC

Los gremios estatales de Neuquén aguardan una pronta convocatoria por parte del gobierno liderado por Rolando Figueroa. El objetivo central de este llamado es comenzar a discutir la pauta salarial correspondiente al segundo semestre del año en curso.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya definieron su postura de cara a las negociaciones. Su secretario general, Carlos Quintriqueo, confirmó el envío de una solicitud formal dirigida al Ejecutivo provincial para abrir la mesa paritaria.

El sindicato no se conformará únicamente con la continuidad de las actualizaciones automáticas. La inflación y la suba de tarifas en los servicios públicos han deteriorado fuertemente los ingresos del sector.

“Queremos algo más que el IPC y el bono. Pretendemos ver cómo se puede compensar con algo que quede en el salario y sea permanente”, afirmó Carlos Quintriqueo.

El dirigente gremial señaló que evalúan distintas alternativas para recuperar el poder adquisitivo perdido. Una de las opciones principales consiste en el incremento o la creación de adicionales que impacten directamente en el sueldo básico.

Asimismo, ATE llevará a la mesa de discusión la realidad de los trabajadores de diversos municipios de la provincia. Quedarán exceptuadas aquellas localidades que cuentan con representaciones sindicales propias y paritarias independientes, como la capital provincial, Zapala y Cutral Co.

“Ahí hay que buscar una recomposición más grande porque los salarios son muy bajos. Será una negociación paralela”, advirtió el secretario general respecto a las comunas del interior.

Actualmente rige un esquema de aumentos trimestrales calculados mediante la combinación de las mediciones del INDEC y de las estadísticas locales. Aunque se espera que la provincia mantenga la fórmula vinculada a la inflación, los trabajadores estatales buscarán complementarla con sumas fijas y mejoras estructurales.