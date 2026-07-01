ATE SE PONE A DISPOSICIÓN DEL SOEMC Y ADVIERTE QUE IRÁ AL CONFLICTO SI HAY QUITAS SALARIALES

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en estado de alerta ante la posibilidad de que el Ejecutivo de Centenario aplique quitas salariales. La advertencia gremial surge en medio del conflicto que sostienen los empleados del municipio agrupados en el sindicato SOEMC. Los representantes estatales consideran que estas medidas buscan desactivar las protestas en las distintas dependencias.

El secretario de la Zona Este de ATE, Ricardo Tabia, expresó públicamente el enérgico rechazo ante estas versiones. “Tenemos información que podrían avanzar con descuentos de días para esos trabajadores que hoy están reclamando, no estamos para nada de acuerdo que quieran coartar el derecho a huelga”, sostuvo el dirigente.

El referente sindical anticipó que la tensión con las autoridades locales podría incrementarse de manera drástica durante las próximas jornadas. Los trabajadores aguardarán hasta el jueves y viernes para verificar el estado de las liquidaciones de haberes en las cuentas bancarias. Según Tabia, el rumor sobre las quitas salariales ya comenzó a circular con fuerza como una directiva interna en algunas secretarías municipales.

Ante este panorama adverso, la conducción de ATE ratificó su respaldo absoluto a las medidas de fuerza que lleva adelante el SOEMC. Los trabajadores de ese espacio reclaman puntualmente por respuestas salariales y la reincorporación de personal contratado con tutela sindical. “Si avanzan con el descuento a trabajadores que están reclamando, nosotros nos ponemos a disposición. Quieren disciplinar económicamente”, sentenció Tabia.

Por su parte, la comisión directiva del SOEMC continuó con las asambleas y retiros anticipados en el área de Medio Ambiente. También mantuvieron reuniones con autoridades del Concejo Deliberante para visibilizar la gravedad de las cesantías.

La intervención de ATE modifica el escenario de la negociación al sumar una estructura de peso provincial al conflicto del municipio. El gremio estatal instó al intendente a abrir una mesa de diálogo genuina para evitar una parálisis total de los servicios públicos. Los delegados realizarán asambleas permanentes en los sectores de trabajo para definir las acciones en caso de confirmarse los descuentos.