ATEN DENUNCIÓ “DESHUMANIZACIÓN” Y VIOLACIÓN DE ACUERDOS POR PARTE DEL EJECUTIVO

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) llevó a cabo una conferencia de prensa en su sede central para visibilizar irregularidades institucionales. Los representantes gremiales acusaron a diversas direcciones del Consejo Provincial de Educación de violar los consensos alcanzados recientemente. Aseguraron que las autoridades provinciales están desconociendo los puntos establecidos en el Acta Acuerdo firmada este año.

La conducción del gremio denunció la existencia de un escenario marcado por el incumplimiento normativo, la deshumanización y la persecución hacia los trabajadores. Afirmaron que estas actitudes dañan los espacios de negociación del Cuerpo Colegiado.

Entre las principales anomalías detectadas, señalaron que la Modalidad de Contexto de Privación de la Libertad bloqueó las actividades del CFP 39. Actualmente, las autoridades impiden el ingreso del personal pedagógico a las instalaciones de la Unidad de Detención 11. Desde el sindicato recalcaron que han agotado las instancias de diálogo previo sin obtener respuestas favorables.

La organización también alertó sobre la crítica situación que atraviesa el sector rural de la provincia. Denunciaron que la Dirección de Ruralidad pretende clausurar de forma arbitraria la Escuela Trashumante de Huncal-Cajón Chico. Según explicaron, los funcionarios persiguen a los directivos ignorando la realidad de las familias crianceras y los procesos históricos del territorio.

Por otra parte, el sindicato sumó reclamos contra el área de Medicina Laboral debido a las constantes demoras en las auditorías. Criticaron que las juntas médicas incurren en prácticas de destrato hacia los docentes y desatienden las resoluciones vigentes. Debido a esta acumulación de problemáticas, la comisión directiva convocó de urgencia a un Plenario de Secretarios Generales.

El encuentro de la dirigencia se desarrollará el próximo miércoles 20 de mayo en la localidad de Loncopué. La cita comenzará a las 11 horas y allí se debatirán las acciones a seguir en las escuelas públicas. Los referentes concluyeron que mantendrán la exigencia del cumplimiento estricto de los acuerdos laborales pactados.