ATEN SE SUMA AL PARO DE CTERA Y VUELVE A LAS CALLES

El inicio de la próxima semana estará marcado por la suspensión de actividades en las escuelas neuquinas. El gremio docente ATEN ratificó su adhesión a una jornada de lucha convocada a nivel nacional.

La medida de fuerza responde a una convocatoria de CTERA que reúne a distintas organizaciones del país. Las entidades buscan visibilizar las exigencias salariales y demandar la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias.

Los trabajadores del sector reclaman por ingresos acordes al contexto económico y el fortalecimiento de los recursos escolares. La protesta busca frenar las reducciones presupuestarias aplicadas por la administración central.

La jornada incluirá una movilización en las calles céntricas de la ciudad de Neuquén. Las delegaciones sindicales fijaron la concentración inicial en el monumento a San Martín a partir de las 11 horas. “La marcha buscará nacionalizar las demandas en defensa del presupuesto educativo y las jubilaciones docentes”, expresaron desde la conducción del gremio provincial.

Las consignas de la convocatoria rechazan los proyectos normativos que promueve el Congreso nacional sobre libertades educativas. Asimismo, los manifestantes expresarán su oposición a las reformas contempladas en la legislación de tierras.

El anuncio de la medida ocurre tras el reinicio de las actividades escolares en la provincia. Aunque el Ejecutivo neuquino garantizó la continuidad del ciclo lectivo, la huelga alterará la dinámica en los establecimientos.