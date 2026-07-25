ATENCIÓN AUTOMOVILISTAS: CERRARÁN UN TRAMO CLAVE JUNTO AL CLUB INDEPENDIENTE DURANTE DOS MESES

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha una interrupción del tránsito vehicular entre las calles Piglia y Chocón, en la zona cercana al Club Atlético Independiente. La medida responde al avance de las obras de extensión del Paseo Costero sobre la margen del río Neuquén.

El bloqueo de la arteria se mantendrá por un plazo estimado de 60 días de manera continua. La restricción afecta al público general, aunque se garantizó el acceso exclusivo a las instalaciones deportivas para los socios del club, sin posibilitar el paso hacia el resto de la ciudad.

Las tareas forman parte del desarrollo urbano que unirá los sectores de las calles Chocón y Aguado. El proyecto contempla más de tres kilómetros de infraestructura que sumarán una nueva calle asfaltada, veredas peatonales, bicisendas, iluminación, mobiliario y sectores recreativos para la comunidad.

La inversión para concretar este tramo alcanza los 15.000 millones de pesos, los cuales son aportados íntegramente con fondos propios del presupuesto municipal. La iniciativa busca consolidar el corredor ribereño y potenciar el uso público del espacio natural que rodea a la capital.

Actualmente, el corredor suma más de 30 kilómetros de extensión continua uniendo las riberas de los ríos Limay y Neuquén. Este trazado se convirtió en uno de los puntos turísticos y de esparcimiento más concurridos por los vecinos de la región durante todo el año.

Desde la Secretaría de Movilidad indicaron que la zona afectada cuenta con la cartelería y la señalización correspondiente para organizar el flujo vehicular. Ante estas modificaciones, las autoridades solicitaron a los automovilistas circular a velocidad reducida y utilizar vías alternativas para evitar demoras en el sector.

Los trabajos continuarán durante los próximos dos meses según el cronograma fijado por las empresas contratistas. La comuna confía en culminar la obra dentro de los plazos previstos para habilitar un nuevo tramo del espacio público.